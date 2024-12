Throne and Liberty: Runen kompakt erklärt

In Throne and Liberty wurden mit dem neuen Update die Runen eingeführt. MeinMMO verrät euch alles, was ihr über das neue Item wissen müsst.

Was sind Runen? Runen stellen eine Verbesserung für eure Ausrüstung dar. Es gibt sie in verschiedenen Raritäten und Versionen. Ihr könnt sie auf eure Waffen und euren Schmuck setzen, damit ihr zusätzliche Werte erhaltet. Zudem gibt es auch gewisse Synergien zwischen den verschiedenen Runen.

Um eine Rune auf eure Ausrüstung zu setzen, müsst ihr erst den Slot mit Sollant freischalten. Achtet aber darauf, dass der Slot zu dem Typ eurer Rune passt. MeinMMO verrät euch, wie die Runen genau funktionieren.

Wie schnell die Zeit in Throne and Liberty beim Farmen vergehen kann, seht ihr hier:

Runen-Übersicht

Die verschiedenen Versionen der Runen: Mit dem neuen Update wurden die Runen eingeführt. Diese können nur auf epischen Waffen oder Schmuck platziert werden. Es ist jedoch nicht möglich, Runen auf die Rüstung zu setzen. Runen haben verschiedene Effekte, die eure Ausrüstung verstärken, wenn ihr sie darauf platziert.

In eurem Inventar gibt es oben in der Leiste eures Beutels einen extra Reiter für Runen. Dort könnt ihr dann bis zu 100 Runen sammeln – euer normales Inventar wird also nicht belastet.

Es gibt derzeit drei verschiedene Runen im Spiel:

Rote Runen sind Angriffsrunen

Blaue Runen sind Verteidigungsrunen

Gelbe Runen sind Unterstützungsrunen

Diese werden zudem in Kategorien eingeteilt:

Waffenrunen

Halskettenrunen

Armbandrunen

Ringrunen

Gürtelrunen

Die Runen erscheinen bislang in drei unterschiedlichen Raritäten:

Weiß

Grün

Blau

In Korea findet man noch die violette Rarität, die wird bei uns vermutlich allerdings erst später eingeführt. Wann genau, weiß man derzeit nicht, sie könnte jedoch zeitgleich mit der T2-Ausrüstung oder den T3-Dungeons einherkommen. Wie auch bei der Ausrüstung ist weiß am schwächsten und violett am stärksten. Blaue Runen haben bei uns derzeit also die besten Werte.

Wie bekommt man Runen?

Runen erhalten: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an Runen heranzukommen. Die effektivste Methode sind die Koop-Dungeons: Dimensionsprüfung. Dafür benötigt ihr allerdings die passende Kampfkraft, um dort teilnehmen zu dürfen. Der große Vorteil ist jedoch, dass ihr für die Belohnung keine Marken ausgeben müsst. Hier ist eine Auflistung von allen Runen-Quellen:

Koop-Dungeons: Dimensionsprüfung

Weltbosse

Dynamische Events

Wöchentliche Missionen: Koop-Dungeon

Wie kann man Runen herstellen?

Runen herstellen: Es ist zudem möglich, Wahrscheinlichkeitstruhen für Runen herzustellen. Dafür benötigt ihr Runenfragmente, die ihr erhaltet, wenn ihr Runen aus eurem Besitz zerlegt. Zudem braucht ihr noch je nachdem, welche Variante (Angriff, Verteidigung oder Unterstützung) ihr herstellen wollt, das passende Erz, welches ihr beispielsweise in Open-World-Dungeons sammeln könnt.

Anschließend müsst ihr euch zu einem Hersteller in Burg Felswacht begeben. Dort findet ihr unter dem Beutel für Materialien die Wahrscheinlichkeitskisten und könnt diese mit den gewonnenen Materialien herstellen. Aus diesen Truhen könnt ihr die jeweiligen Runen unterschiedlicher Raritäten gewinnen.

Wie schaltet man eine Runenfassung frei?

Runen-Slots freischalten: Ihr könnt Runen unter der neuen Schaltfläche Runenverwaltung in der unteren Leiste des Inventars freischalten. Dort dürft ihr jeweils drei Runen zu eurer epischen Ausrüstung hinzufügen, dessen Slots allerdings erst mit Sollant freigeschaltet werden müssen. Klickt ihr auf die Fassung, öffnet sich ein Auswahlfenster:

Für Runen vom Typ Angriff müsst ihr den roten Slot freischalten

Für Runen vom Typ Verteidigung müsst ihr den blauen Slot freischalten

Für Runen vom Typ Unterstützung müsst ihr den gelben Slot freischalten

Bei der Runen-Verwaltung könnt ihr Slots freischalten und Runen einsetzen

Das bedeutet, dass ihr immer passend zum Typ der Rune den Slot erst freischalten müsst. Ihr könnt beispielsweise keine Rune der Verteidigung in einen roten Slot einsetzen. Doch ihr dürft die Fassungen mit der Zurücksetzen-Taste fortwährend ändern, müsst dafür allerdings jedes Mal wieder Sollant zum Freischalten ausgeben.

Es ist auch möglich, die Rune kostenlos wieder aus dem Slot zu entfernen. Habt ihr also einmal einen blauen Slot geöffnet, könnt ihr Runen der Verteidigung nach Belieben wechseln.

Tipp: Wichtig zu wissen ist, dass nach dem Öffnen der Fassungen, die Ausrüstungsteile nicht mehr handelbar sind.

Wie funktioniert die Runen-Synergie?

Runen-Synergie: Es ist entscheidend, dass man den Runen-Slot jederzeit ändern kann, da die Reihenfolge der Slots wichtig ist und viel ausmacht. Dadurch erhält man nämlich gewisse Runen-Synergien.

Haltet ihr eine spezielle Reihenfolge der Runen-Slots ein, so aktiviert ihr eine Runen-Synergie, die euch zusätzliche Werte gewährt. Die sechs verschiedenen Synergien der jeweiligen Raritäten könnt ihr auch unter der Runensynergie-Liste einsehen, die ihr bei der Runenverwaltung findet.

Folgende der sechs unterschiedlichen Synergien sind sehr nützlich:

Waffen-Synergien

Rot, Blau, Gelb: Stärke, Krit.-Treffer-Schadensverringerung

Stärke, Krit.-Treffer-Schadensverringerung Rot, Gelb, Blau: Geschicklichkeit, Angriffstempo

Geschicklichkeit, Angriffstempo Blau, Gelb, Rot: Weisheit, Debuff-Dauer

Weisheit, Debuff-Dauer Blau, Rot, Gelb: Wahrnehmung, Schildblock-Durchdringungschance

Halsketten-Synergien

Rot, Gelb, Blau : Geschicklichkeit, Angriffstempo

: Geschicklichkeit, Angriffstempo Blau, Gelb, Rot: Weisheit, Debuff-Dauer

Weisheit, Debuff-Dauer Rot, Gelb, Blau: Geschicklichkeit, Angriffstempo

Geschicklichkeit, Angriffstempo Rot, Blau, Gelb: Stärke, Krit.-Treffer-Schadensverringerung

Armband-Synergien

Gelb, Rot, Blau: Zusatzschaden, Boss-Zusatzschaden

Zusatzschaden, Boss-Zusatzschaden Rot, Gelb, Blau: Geschicklichkeit, Angriffstempo

Geschicklichkeit, Angriffstempo Blau, Rot, Gelb: Wahrnehmung, Schildblock-Durchdringungschance

Ring-Synergien

Rot, Blau, Gelb: Stärke, Krit.-Treffer-Schadensverringerung

Stärke, Krit.-Treffer-Schadensverringerung Blau, Rot, Gelb: Wahrnehmung, Schildblock-Durchdringungschance

Gürtel-Synergien

Rot, Blau, Gelb: Stärke, Krit.-Treffer-Schadensverringerung

Stärke, Krit.-Treffer-Schadensverringerung Gelb, Blau, Rot: Schadensverringerung, Boss-Schadensverringerung

Letztendlich ist es natürlich euch überlassen, welche Synergie ihr für euren persönlichen Kampfstil bevorzugt. Wir wollten euch allerdings eine kleine Stütze geben. Es ist auch möglich, ohne eine Synergie zu spielen und beispielsweise drei Angriffsrunen auszurüsten, dann verzichtet ihr jedoch auf den extra Wert der Synergie.

Hinweis: Bei den Synergien gibt es – wie bei den Runen – vier verschiedene Raritäten; Weiß, Grün, Blau, Violett. Die Synergie richtet sich immer nach der Rune, dessen Wert die niedrigste Rarität hat.

Wollt ihr also eine blaue Synergie erzeugen, müsst ihr drei Runen mit blauer Rarität ausrüsten. Hat eine davon beispielsweise eine weiße Rarität, so erhaltet ihr nur eine weiße Synergie.

Da wir noch keine violetten Runen haben, können wir noch keine violetten Synergien erhalten, auch wenn diese bereits unter der Runensynergie-Liste im Spiel angezeigt werden.

Wie kann man Runen leveln?

Runen aufstufen: Angriffsrunen, Verteidigungsrunen und Unterstützungsrunen haben jeweils die Chance, beim Erhalt einen Wert zu bekommen, der zufällig ausgewürfelt wird. Die drei unterschiedlichen Runen-Arten haben einen eigenen Werte-Pool. Diese Werte können anschließend gelevelt werden.

Um eine Rune zu leveln, müsst ihr erneut eine Rune mit demselben Wert erhalten. Die Seltenheit spielt dabei keine Rolle. Das Maximallevel der blauen Runen beträgt derzeit Stufe 60.

Beispielsweise könnt ihr eine Level-1-Angriffs-Rune mit Krit. Trefferchance (Waffe) finden. Wenn ihr später eine weitere Angriffs-Rune mit Krit. Trefferchance (Waffe), egal welcher Rarität, erbeutet, besteht die Chance, dass eure erste Rune automatisch auf Level 2 aufgewertet wird. Der Aufstieg ist also nicht gesichert, dafür hat man allerdings eine Chance darauf, manche Level sogar zu überspringen. Es muss aber genau dieselbe Rune mit dem gleichen Wert droppen, damit sich das Level erhöht.

Mit jedem Level steigt jedoch der Aufwand: Die Chance, eine Rune durch das erneute Finden zu verbessern, sinkt, je höher das Level bereits ist. Die Runen-Level sind allerdings an euren Account gebunden. Das bedeutet, dass euer Levelfortschritt nicht verloren geht, auch wenn ihr eine Rune mit hohem Level zerlegen solltet.

Wenn ihr Hilfe benötigt oder Fragen zu dem neuen, kostenlosen MMORPG Throne and Liberty habt, dann schaut auf jeden Fall bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir für euch alle wichtigen Guides zu dem Spiel zusammengetragen, damit ihr nichts mehr verpasst: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.