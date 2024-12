Throne and Liberty: Sternbaum-Sonnenwende – alle Infos zum Weihnachts-Event

In Throne and Liberty findet ab dem 12. Dezember 2024 das Winter-Event „Sternbaum-Sonnenwende“ mit neuen Inhalten statt. MeinMMO hat für euch einen Überblick zu allen bisher bekannten Informationen.

Was muss ich zum Winter-Event in Throne and Liberty wissen? Wie bereits auf X.com angekündigt, folgten jetzt offizielle Informationen bezüglich des Weihnachts-Events via playthroneandliberty.com. Folgendes erwartet euch:

Event-Zeit: vom 12. Dezember 2024 bis 09. Januar 2025

vom 12. Dezember 2024 bis 09. Januar 2025 Neue Event-Währung: Sternenbaum-Kränze

Sternenbaum-Kränze Neue Event-Währung: Sternenbaum-Kugel-Dekorationen

Sternenbaum-Kugel-Dekorationen Premium-Kampfpass: festliche kosmetische Gegenstände wie Jolly Arsenal-Waffen und Glacia-Waffenkosmetik

festliche kosmetische Gegenstände wie Jolly Arsenal-Waffen und Glacia-Waffenkosmetik Limitierter PvP-Modus für 6 Spieler auf einer neuen Karte: Schneewehen-Insel

Schneewehen-Insel Verspielte Verwandlung: Geschenkegoblin

Geschenkegoblin Event-Händler

„Rentier“-Gigantrit

Dörfer mit festlicher Dekoration

Ein täglicher Anmeldebonus

Event-exklusive Buffs

Entdeckt die große Welt von Throne and Liberty:

Schneewehen-Insel Arena

Die Schneewehen-Insel ist ein limitierter PvP-Modus für sechs Spieler und findet auf einer neuen winterlichen Karte statt. Dabei könnt ihr euch in ein Festtags-Amitoi mit DPS-, Tank- oder Unterstützungseigenschaften verwandeln und gegeneinander antreten. Folgende Belohnungen warten auf euch:

Spielt ein Spiel Belohnung: Sternenbaum-Kugel-Dekoration x4

Gewinnt 5 Spiele Belohnung: Sternenbaum-Kugel-Dekoration x10

Spielt zehn Spiele Belohnung: Sternenbaum-Kränze x20



Bäume der Dankbarkeit schmücken

Mit den Sternenbaum-Kugel-Dekorationen könnt ihr die Bäume der Dankbarkeit in den Festtagsdörfern schmücken, um einige Dankesbriefe von Amazon Games, NCSOFT oder eurer Lieblingscharaktere zu erhalten. Zudem spielt besondere Festtagsmusik, der ihr lauschen könnt, um folgende Belohnungen und Buffs zu erhalten:

Sternenbaum-Kranz

Riesensternenbaum-Kuchen Erhöht vorübergehend: Beherrschungsbonus, Verbrauchseffizienz beim Abgrund

Lächelkeks Erhöht vorübergehend: Trefferchance, Krit. Tefferchance, Schwächungsresistenz, Bossschaden und Trefferchance gegen Bosse

Riesensternenbaumstollen Erhöht vorübergehend: Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit

Feiertags-Profilrahmen: Fest der Harmonie und des Friedens

„Rentier“-Gigantrit

Während des Events verwandelt sich der riesige Wal namens Gigantrit in ein Rentier. Auf dem Rücken des Tieres befindet sich der NPC Rothut-Boba von dem ihr folgenden Buff erhalten könnt, sobald ihr mit ihm interagiert:

Wintergeschenk von Gigantrit Erhöht vorübergehend: Sollant-Erhalt, Erfahrungserhalt und Verbrauchseffizienz beim Abgrund



Amitoi-Hausdekorationen

Durch die tägliche Anmeldung erhaltet ihr Ornamente, um den Baum im Amitoi-Haus zu dekorieren. Dadurch bekommt ihr:

Eine Verspielte Verwandlung: Geschenkegoblin.

Außerdem könnt ihr eure Amitois auf besondere Expedition schicken, die euch mit zusätzlichen Event-Belohnungen beglücken:

Amitoi haben ein Symbol über ihrem Kopf, das anzeigt, wo sie einen Booster erhalten. Dieser Booster erhöht die Chance auf Spezialbelohnungen von der Amitoi-Expedition.

Eventexklusiver Bonus: Amitoi im Sternbaum-Sonnenwende-Motiv (Riesensternenbaum-Forstfried, Rotnasiger Fennicki, Winterfest-Pango, Schneekind Izzy, Eisiger Miniatalus, Stiller Izzy) erhalten eine erhöhte Chance auf Spezialbelohnungen, unabhängig von ihrer Expedition.

Geschenkdiebgoblin

Auf der Karte werden verschiedene Goblins ihr Unwesen treiben und sich wahrscheinlich in der Nähe der Festtagsdörfer aufhalten. Diese tragen eine Kiste mit Verbrauchsgegenständen zum Sternbaum-Sonnenwende-Event mit sich herum, die ihr ihnen voraussichtlich abluchsen könnt.

Event-Händler

Durch Siege in der neuen Arena Schneewehen-Insel und durch die besondere Festtagsmusik beim Schmücken von Bäumen der Dankbarkeit erhaltet ihr Sternenbaum-Kränze. Diese könnt ihr bei speziellen Event-Händlern ausgeben, um Belohnungen zu erhalten:

Goldbreiköder: Dieser spezielle Köder hat eine Chance von 20 %, einen Goldenen Fisch zu fangen. Fangt den Fisch erfolgreich und erhaltet bis zu 10.000.000 Sollant

Kopfbekleidung: Winter Wondercap

Kopfbekleidung: Rentier-Haube

Riesensternenbaum-Forstfried

Spielertitel: Stay Frosty

Rahmen: Strahlender Winter

Verschiedene Materialien und Vorräte, darunter Edle Aktiv-Fähigkeits-Bücher, Edle Passiv-Fähigkeits-Bücher und Edle Allmächtig-Fähigkeits-Bücher

Event-Pass: Sternbaum-Sonnenwende

Zudem wird es wieder einen neuen Kampfpass mit besonders festlichen Bescherungen geben. Folgende kosmetische Gegenstände könnt ihr durch den Battlepass erhalten:

Das Outfit „Winterritter“

Die Waffenkosmetik „Jolly Arsenal“

Das Amitoi „Rotnasiger Fennicki“

Für das Abschließen des Premiumkampfpasses: „Glacias Stern“ bekommt ihr außerdem die Glacia-Waffenkosmetik.

Das Winter-Event hat viele Belohnungen für euch parat. Ab Donnerstag könnt ihr euch in die Festtagsstimmung werfen und mit euren Freunden das neue Update erkunden. Falls ihr sonst noch Hilfe sucht oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.