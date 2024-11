Throne and Liberty: Unsterblicher Wächter – So besiegt ihr den Boss aus Teadals Turm

Der Boss Unsterblicher Wächter (engl. Immortal Guardian) befindet sich in Throne and Liberty im sechzehnten Stockwerk des Solo-Dungeons Im passenden Augenblick von Teadals Turm. MeinMMO verrät euch, wie ihr ihn besiegt.

Wo befindet sich der Boss und was kann er? Der Immortal Guardian ist der Boss des sechzehnten Stockwerks von Teadals Turm. Um zu ihm zu gelangen, müsst ihr lediglich das Menü öffnen und auf Geheimdungeon klicken. Dort findet ihr den Solo-Dungeon Im passenden Augenblick etwas weiter unten in der Liste. Ihr müsst allerdings zuvor alle anderen Bosse erfolgreich absolviert haben, die vor ihm an der Reihe sind, um euch dem Unsterblichen Wächter stellen zu dürfen.

Der Boss hat verschiedene Mechaniken und Angriffsmuster, die es alle zu meistern gilt, damit ihr ihn letztendlich bezwingen könnt. Für den Kampf eigenen sich am besten Nahkampfwaffen mit Fähigkeiten, die den Gegner betäuben. MeinMMO verrät euch alle Taktiken gegen den Boss.

Throne and Liberty hat viele aufregende Kämpfe zu bieten, doch ihr könnt auch in die Story eintauchen:

Der Boden ist Lava

Während des Kampfes hüllt der Wächter den Boden in einen roten Nebel ein und springt auf einer der Plattformen in der Arena. Tut es ihm gleich, indem ihr euren Enterhaken benutzt, sonst erleidet ihr Schaden vom Boden.

Von Plattform zu Plattform

Sobald ihr zusammen auf der Plattform steht, hüpft der Boss auch schon auf die nächstgelegene, um euch zu entkommen und sich zu heilen. Springt ihm mit eurem Haken direkt hinterher, wenn er anfängt zu leuchten und zum Sprung ansetzt.

Am besten habt ihr eine Waffe dabei, die eine Fähigkeit hat, um den Wächter festzuhalten. Empfehlenswert wäre da zum Beispiel Schwert und Schild. Von Fernkampfwaffen ist abzuraten, da er nur Schaden bekommt, wenn ihr gemeinsam auf einer der Plattformen steht.

Mini-Wutangriff

Wenn sich ein violetter Kreis auf dem Wächter bildet und er zwei normale Angriffe in schneller Folge ausführt, müsst ihr bereit sein, diesen zu blocken oder ihm auszuweichen. Doch der verursacht nicht so viel Schaden wie sein zweiter Wutangriff.

Wutangriff

Bevor der Boss seinen starken Wutangriff auf euch loslässt, lädt er diesen auf und es erscheint wieder ein violetter Kreis auf seinem Körper. Anschließend führt er den Wutangriff aus. Trifft euch dieser massive Flächenangriff, so werdet ihr betäubt und eure Lebensanzeige wird stark reduziert. Daher solltet ihr den Angriff auf jeden Fall vorher blocken.

Für einen perfekten Block wartet ihr, bis der große violette Kreis immer kleiner wird und den inneren, violetten Kreis berührt. Drückt dann die Taste, um zu blocken. Schafft ihr den perfekten Block, so könnt ihr anschließend sogar mit einer extra Fähigkeit auf derselben Taste angreifen.

AoE-Wellen

Wirbelt der Wächter seinen Hammer durch die Luft und saugt eine kreisrunde gelbe Welle an, müsst ihr schnell reagieren. Bevor die Welle den Boss erreicht und sich schließt, solltet ihr über sie hinweg springen. Haltet euch dabei nah am Boss auf und hüpft nach oben, sobald er mit dem Hammer zweimal ausgeholt hat. Das bedarf sicherlich etwas Übung. Trifft euch der Boss, werdet ihr betäubt und erhaltet einiges an Schaden.

Schieben

Gelegentlich versucht euch der Boss von der Plattform zu schieben. Das erkennt ihr daran, dass sein Hammer anfängt gelb zu glühen und der Wächter ihn zurückzieht, um auszuholen. Danach stößt er den Hammer in seine Blickrichtung, um euch zu schubsen. Ihr könnt euch einfach aus der Schussbahn bewegen.

Hat er euch allerdings erwischt, fallt ihr von der Plattform und erleidet Schaden, dann müsst ihr euch mit eurem Haken wieder hochziehen.

Jetzt solltet ihr für den Kampf gegen den Unsterblichen Wächter vorbereitet sein, um ihn erledigen zu können. Wenn ihr sonst noch Probleme mit anderen Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.