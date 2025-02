Throne and Liberty verliert 90 % der Spieler in 4 Monaten, will in der neuen Erweiterung mit leichten Solo-Inhalten glänzen

Mit der neuen Erweiterung Wildnis von Talandre wollen die Entwickler von Throne and Liberty wieder Schwung in das MMORPG bringen. Ausgerechnet Inhalte für Einzelspieler und PvP stehen im Fokus.

Wie läuft es bei Throne and Liberty? Throne and Liberty hat mehr als vier Monate nach dem Release einen Großteil seiner Spieler verloren. Das MMORPG schafft es zu Spitzenzeiten nur noch, etwa 35.000 – 40.000 Spieler zu begeistern. Zum Start waren es noch über 335.000 (via SteamDB).

Auch die Bewertungen des MMORPGs auf Steam zeichnen ein negatives Bild. Während nur 68 % der Spieler das MMORPG von Beginn an gut fanden, verschlechterte sich diese Zahl bei den kürzlichen Reviews auf 61 %.

Ein Beispiel: User Zoe, mit über 1.000 Stunden Spielzeit, schreibt in einem Review auf Steam von der Angst, etwas zu verpassen, wenn man nicht jeden Tag spielt, einem süchtig machenden Design und dass sich das MMORPG irgendwann zu einem zweiten Job entwickelt hat. Fast 200 Spieler finden die Rezension hilfreich.

Mit der neuen Erweiterung „Wildnis von Talandre“ möchten die Entwickler das MMORPG wieder belebter machen und neue sowie alte Spieler gewinnen. Dafür haben sie sich zwei neue Hauptinhalte ausgedacht, die sie nun vorstellen.

Die meisten Spieler hat Throne and Liberty schon in den ersten zwei Monaten verloren:

Was für Inhalte sind das? In einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Throne and Liberty haben die Entwickler über die kommende Erweiterung „Wildnis von Talandre“ gesprochen. Publishing Partner Producer „godspeed“ hat dabei schon vorab die zwei wichtigsten Inhalte vorgestellt.

Mit der neuen Erweiterung ziehen 4 Einzelspieler-Dungeons ins MMORPG ein. Sie richten sich wohl vor allem an Solisten und Spieler, die noch wenig Erfahrung mit dem Genre haben. Diese Dungeons sollen eine Art Übung darstellen, um Spieler auf schwierigere Herausforderungen vorzubereiten

Damit man die Herausforderung alleine auch meistern kann, wird es in den Dungeons verschiedene Buffs geben, welche die Spieler aufsammeln können, um als Heiler, DD oder Tank alleine zu bestehen.

Was wurde noch vorgestellt? Die zweite Säule der Inhalte dreht sich um das PvP, das eine wichtige Rolle in Throne and Liberty spielt. Neben den Belagerungen um die Burg gibt es derzeit fast zu jeder Stunde PvP-Aktivitäten im Spiel, die Belohnungen einbringen können oder anderen in die Hände fallen, sollte man nicht daran teilnehmen.

Dies wird auch in der neuen Erweiterung ein wichtiger Aspekt bei Throne and Liberty bleiben. Die Stammspielerschaft darf sich hier bei der neuen Erweiterung auf die „Nebula Island“ freuen. Ein serverübergreifendes PvP-Gebiet für Level 55, das aus 5 Zonen besteht. Während eine Zone sich stets im Frieden befindet, ist überall sonst das PvP angeschaltet.

Die Zonen bieten unterschiedliche Events, Open-World-Bosse und andere Aktivitäten, die eine neue Währung namens „Nebula Stones“ gewähren. Diese Währung lässt sich gegen Items austauschen und bietet auch Zugang zum neuen Zubehör-System, das im Detail erst zu einem späteren Zeitpunkt erklärt wird.

Ansonsten erwartet die Spieler ein neuer Battlepass mit neuen Emotes, kosmetischen Items und einem neuen Waffenset sowie Balance- und System-Veränderungen für das MMORPG.

Ob Throne and Liberty mit Dungeons für Solisten, die sich eher an Anfänger und Wiederkehrer richten und neuen Inhalten, die wieder viel PvP erfordern, einen Teil seiner Spielerbasis zurückerobern kann, ist fraglich. Die Entwickler gehen damit wohl nicht direkt auf die Kernprobleme ein, die von den Spielern identifiziert wurden: Spieler nennen zwei Gründe, warum das neue MMORPG von Amazon Games viel schlechter ist, als es sein könnte