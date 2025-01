Das größte MMORPG aus 2024 wollte den Fokus auf das „Massively“ zurückbringen, das geht jetzt nach hinten los

Trotz regelmäßiger Updates und sinnvoller Verbesserungen sinken die Spielerzahlen von Throne and Liberty. Der große Fokus auf Gildeninhalte und riesige Schlachten erweist sich dadurch zunehmend als Nachteil.

Wie ist der aktuelle Stand bei Throne and Liberty? Allzu lange hat die Weihnachtspause bei Amazon Games nicht angedauert. Das letzte Update aus 2024 (1.11.2) erschien am 19. Dezember, heute – am 09. Januar – steht bereits der erste Patch (1.12.0) für das Jahr 2025 in den Startlöchern. Die Server sollen aufgrund einer Datenbank-Wartung etwa 10 Stunden lang offline sein, bis etwa 17:30 Uhr.

Auf playthroneandliberty.com geht’s zu den offiziellen deutschen Patch Notes von Update 1.12.0 für Throne and Liberty

Dank der „Tico Talks“-Ausgabe aus dem Dezember kennen wir zudem die groben Ziele der Entwickler für den Start ins Jahr 2025. Man möchte „Kampf-, Bewegungs- und Zielsysteme“ spürbar optimieren und dafür sorgen, dass sich die Aktivitäten des MMORPGs nicht zu sehr nach Arbeit und eine „lästige Pflicht“ anfühlen.

Sowohl die aktuellen als auch die vorherigen Updates schaffen es bislang jedoch nicht, den konstanten Fall der Spielerzahlen aufzuhalten. Anfang Dezember gab es das letzte Mal eine sechsstellige Anzahl von Spielern, die zeitgleich via Steam Throne and Liberty gespielt haben.

Laut steamdb.info liegt der aktuelle Daily-Peak bei etwa 48.200 gleichzeitig aktiven Spielern. Vom Allzeithoch zum Launch (336.300 gleichzeitig aktive Spieler) ist man mittlerweile also weit entfernt.

Die Spielerzahlen von Throne and Liberty fallen zunehmend:

Community fordert Maßnahmen

Wie wirken sich die fallenden Spielerzahlen aus? Ganz grundsätzlich wirkt es sich bei MMORPGs natürlich negativ aus, wenn so viele Spieler wegfallen, dass Wartezeiten für Gruppeninhalte steigen, sich die Spielwelt anfühlt und in der Gilde kaum noch was los ist.

Throne and Liberty ist aufgrund des enormen Fokus auf das „Massively“ aus der Genre-Bezeichnung MMORPG davon jedoch besonders stark betroffen. Zwar gibt’s mittlerweile auch einige Inhalte für Solisten und kleine Gruppen, doch sind es die Gilden-Herausforderungen und großen Schlachten, an denen teils über 1.000 Charaktere teilnehmen, die das MMORPG besonders machen.

Tatsächlich sieht es auf vielen Servern jedoch mittlerweile so aus, dass sich die wenigen verbleibenden Top-Gilden zu Allianzen zusammengeschlossen haben und konkurrenzlos Weltbosse abfarmen und die Burgbelagerungen gewinnen.

Wie reagiert die Community? Allein im vergangenen Monat sind aufgrund der sukzessive sterbenden Server-Communitys dutzende Reddit-Threads online gegangen, in denen noch aktive Spieler von Throne and Liberty die Zusammenlegung der Welten fordern.

Maleficent-Pop9697 schreibt in seinem Post auf Reddit: „Der Server Leonardas ist völlig tot, niemand hat an der Belagerung gegen die Top-Gilde teilgenommen, […] der Server ist tot, WIR BRAUCHEN EINEN MERGE.“

Auf dem Server von ciwg sieht es ähnlich aus (via Reddit): „Server ist tot, es gibt keine Kämpfe um Segenssteine/Zerwürfnissteine, nur 1 großer Zerg. Das macht überhaupt keinen Spaß.“

Ok-Concentrate-1084 schreibt auf Reddit: „Die Top-Gilden schließen sich serverübergreifend zusammen und zerstören das Spiel. Es ist unspielbar auf meinem Server.“

InertBrain sieht die Situation kritisch (via Reddit): „Wenn es nicht bald Merges gibt, wird das Spiel meiner Meinung nach tatsächlich sterben. Ein MMO kann ohne eine ausreichende Spielerdichte einfach nicht funktionieren, schon gar nicht ein MMO, in dem eine einzige Allianz 280 Mitglieder haben kann.“

Wie sieht es aktuell auf eurem Server aus? Sind noch genug Spieler online und Gilden aktiv, um ein funktionierendes Mit- und Gegeneinander zu sichern? Oder bewertet ihr die Situation eurer Welt ebenfalls als kritisch? Verratet es in den Kommentaren! Mehr Infos zum Status Quo des MMORPGs: Throne and Liberty kämpft mit dem gleichen Problem wie Lost Ark – das soll sich ändern, auch wenn sich Spieler wundern