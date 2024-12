Throne and Liberty kämpft mit dem gleichen Problem wie Lost Ark – das soll sich ändern, auch wenn sich Spieler wundern

In der neuen Ausgabe von „Tico Talks“ blickt Amazon Games auf die jüngsten Updates von Throne and Liberty zurück und verrät, was für die nahe Zukunft geplant ist.

Was verrät „Tico Talks“? Wie in jedem Monat hat sich Globalization Design Manager Daniel Lafuente von Amazon Games („Tico“ genannt) auch im Dezember 2024 die Zeit genommen, um über den Status quo von Throne and Liberty zu sprechen. Hier die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem Feiertagsbrief (via playthroneandliberty.com):

Dass die Launch-Phase von Throne and Liberty für alle Beteiligten bei Amazon Games aufregend und sehr arbeitsintensiv waren, dürfte euch nicht überraschen. Tico ist vor allem begeistert davon, wie Gilden die bisherigen Schlachten koordiniert, wie Veteranen Neulingen geholfen und wie leidenschaftlich die Spieler über alle Bereiche des MMORPGs diskutiert haben.

Nach dem jüngsten Content-Update fand Tico es besonders spannend, mit welcher Kreativität einige Spieler den Speer in ihre Builds und Spielweisen eingebaut haben. Mit einigen Strategien hätte der Entwickler nie gerechnet. Gleiches gilt für die Art, wie manche Gruppen aus Solisium die neuen Dimensionsprüfungs-Dungeons gemeistert haben.

Der Runen-Grind wurde bereits durch Patches abgemildert, zumindest für PvE-Spieler. Laut Tico habe man aber auch die PvP-Spieler nicht vergessen, für die es in naher Zukunft neue Quellen für Runen geben soll.

Weiterhin möchte man 2025 das Feedback aus der Community angehen, dass sich Throne and Liberty mit Blick auf die täglichen Aktivitäten zu sehr nach Arbeit und eine „lästige Pflicht“ anfühlen würde. Mit vergleichbarer Kritik muss Amazon Games seit Jahren auch in Lost Ark kämpfen.

Zudem soll der Schwerpunkt der Entwickler aktuell darauf liegen, die „Kampf-, Bewegungs- und Zielsysteme“ spürbar zu optimieren. Konkret heißt das: Die Interaktion des Charakters mit der Welt soll sich intuitiver und flüssiger anfühlen.

Ob Throne and Liberty im Jahr 2025 für einen Positivtrend sorgen kann?

Wie bewertet die Community die Aussagen? Einige Spieler loben den Feiertagsbrief von Tico, andere wundern sich über das Feedback, das Amazon Games aus der Community erhalten haben soll.

MosassauroLoiro feiert den Brief auf Reddit: „Verdammt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber NCSoft scheint wirklich offen für Meinungen zu sein und vieles zu berücksichtigen. Sehr schön!!!“

Low_Reality8920 denkt auch, dass der Publisher einen guten Job macht (via Reddit): „Ich habe MMOs gespielt, die von NCSoft betrieben wurden, und sie gingen alle wegen ihrer dummen Entscheidungen den Bach runter (außer GW2 vielleicht). Amazon setzt sie unter Druck und ich denke, dass Tico einen großen Anteil daran hat, weil er das Spiel spielt und alle Probleme sehen kann, die wir erleben.“

xXMarkgovXx sieht das Problem der lästigen Pflicht nicht beim Spiel (via Reddit): „Ein großer Teil vom Stress, den die Menschen empfinden, ist selbstverschuldet. Ich hoffe, dass sie das System nicht zu sehr verändern, weil es so, wie es ist, ziemlich gut ist. Es ist die eigene Entscheidung, wie viel man im Spiel macht. Man kann eine Pause machen, wann immer man will.“

AyeYoTek schreibt auf Reddit: „Ich bin 34 und habe einen Vollzeitjob, und nichts fühlt sich wie Arbeit an. Ich mache jeden Tag etwas anderes und genieße die ganze Zeit, in der ich angemeldet bin.“

Trip_C90 witzelt auf Reddit: „Zu meiner Zeit mussten wir durch 30 Meilen Schnee bergauf laufen, um in die öffentliche Bibliothek zu kommen und Runescape auf den öffentlichen Computern zu spielen.“

Wie bewertet ihr bislang die Arbeit von Publisher Amazon Games bei Throne and Liberty sowie die Aussagen von Tico? Verratet es in den Kommentaren! Mehr Infos zu den jüngsten Maßnahmen, die auf dem Feedback aus der Community basieren, findet ihr hier: Neues Update für Throne and Liberty erleichtert Runen-Grind massiv – Community feiert die Verbesserungen