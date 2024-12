Throne and Liberty: Patch 1.11.2 erhöht Grenze für Abgrundpunkte, erleichtert Runen-Grind massiv – Community feiert

Am 19. Dezember 2024 erscheint Patch 1.11.2 für Throne and Liberty. Freut euch unter anderem auf Anpassungen für Runen-Drops, eine Erhöhung der Obergrenze von Abgrundpunkten sowie wichtige Bugfixes.

Bis wann sind die Server offline? Laut playthroneandliberty.com sind die Server von Throne and Liberty seit 7:30 Uhr unserer Zeit offline, die Wartung soll etwa 7 Stunden dauern. Demnach könnte das MMORPG wieder ab 14:30 Uhr erreichbar sein. Allerdings dauerten viele der bisherigen Wartungsphasen deutlich kürzer als angekündigt.

Im Zuge der Wartung spielen die Entwickler Update 1.11.2 von Throne and Liberty auf allen Plattformen auf. Falls ihr selbst prüfen möchtet, wie es um die Server des MMORPGs bestellt ist, könnt ihr das leicht tun. Aktuelle Meldungen zum Server-Status findet ihr entweder auf dem offiziellen X-Kanal von Throne and Liberty oder im Server-Status-Bereich vom offiziellen Discord-Kanal.

Zudem gibt es auf der offiziellen Webseite des MMORPGs eine Übersicht zum aktuellen Server-Status, ähnlich wie bei Lost Ark. Ihr findet diese Übersicht auf playthroneandliberty.com.

Der Launch-Trailer von Throne and Liberty:

Was sind die Highlights von Patch 1.11.2? Die Entwickler haben das kritische Feedback zum Runen-Grind vernommen und bringen Erleichterungen. Zum einen könnt ihr ab jetzt 40.000 statt 20.000 Abgrundpunkte für das Farmen der Abgrund-Dungeons in der offenen Welt ansammeln.

Oder anders formuliert: Ihr könnt jetzt längere Farmpausen einlegen, ohne dadurch Abgrundpunkte (und damit Loot aus den Dungeons) zu verlieren. Das ist mit Blick auf die anstehenden Feiertage sicherlich eine willkommene Verbesserung.

Zum anderen passen die Devs das Drop-Verhalten von Runen an. In Zukunft gibt es Runen nun über mehr Aktivitäten des Spiels (etwa auch bei Abgrund-Dungeons und Gilden-Raids), zudem wurden die Drop-Chancen erhöht.

Wie reagiert die Community?

UgoRukh feiert auf Reddit: „Fantastischer Patch, ein großer Gewinn.“

punnyjr freut sich auf Reddit: „Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, dass wir nicht wie bei anderen Spielen monatelang mit einigen Problemen leben müssen. Und wie schnell sie bereit sind, Dinge zu korrigieren. Das ist großartig.“

Tatt2Junkie5 lobt auf Reddit: „Runen aus Abgrund-Dungeons der offenen Welt ist TOLL und einfach mehr [Runen-Drops] im Allgemeinen ist ebenfalls TOLL.“

Patch Notes für Update 1.11.2

Allgemein

Abgrundpunkte: Die Grenze wurde von 20.000 auf 40.000 erhöht.

Insel Saurodoma: Die spezifischen Dimensionsmarken-Drops wurden in Dimensionsmarken-Auswahltruhen geändert. Eine Dungeon-Spielersuche-Sanktion wurde fälschlicherweise auf Charaktere angewandt, die einen abgeschlossenen Dungeon mit der Gruppensuche erneut betreten und dann wieder verlassen haben. Diese ungewollte Sanktion wurde entfernt.

Gildenraids: Der wöchentliche Reset-Timer für Gildenraids wurde korrigiert; das Zurücksetzen findet wieder nach der wöchentlichen Wartung statt.

Gildenraids: Kriegsverdienstorden-Truhen wurden fälschlicherweise als potenzielle Belohnung bei Gildenraids aufgelistet und wurden nun aus der Belohnungsanzeige entfernt.

Arena: Nachdem wir euer Feedback gehört haben, haben wir die kürzlichen Arena-Kartenänderungen aus 1.10.0 entfernt und die Arena-Kartenrotation auf das vorherige Layout zurückgesetzt. An der entfernten Arena-Karte werden wir derweil noch ein wenig sorgfältiger herumbasteln.

Verwandlung: Die Verwandlung „Peryton-Ferthur“, die in 1.11 aus dem Verwandlungsmenü verschwunden war, ist nun wieder da.

Konsole: Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Einstellungsmenü nicht geschlossen werden konnte, nachdem zwischen Reitern gewechselt wurde.

Runensystem

Nachdem wir die Runendrops seit dem 1.10-Update geprüft und euer Feedback ausgewertet haben, haben wir die Palette der Inhalte erweitert, über die Runen erhältlich sind, und die Beutechance aus mehreren Quellen erhöht. Damit soll eine größere Vielzahl an Aktivitäten zum bedeutsamen Runenfortschritt beitragen.

Die Menge an Belohnungsrunen aus dynamischen Events und Feldbossen wurde erhöht.

Runen werden nun in Abgrund-Dungeons und Gildenraids fallen gelassen.

Chaosrunen werden nun korrekt von Klasse 5+ in Dimensionsprüfungen fallen gelassen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Ergebnisfenster beim Zerlegen von Runen leer war.

Sternbaum-Sonnenwende-Event

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Festbaum in Burg Felswacht nach dem letzten Belagerungsevent keine Dekorationen annahm.

Es wurden einige Platzhaltertexte für die Arena-Spielersuche-UI auf der Schneewehen-Insel und Kartensymbole für den Festbaum behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Schadensverringerungseffekte auf die Schneewehen-Insel mitgenommen wurden.

Xbox: Es wurden dunkle Bodentexturen in der Schneewehen-Arena behoben.

Xbox: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Winterwunderland-Kopfbedeckung aus dem Winterwunderland-Bündel nach dem Kauf nicht auftauchte.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.