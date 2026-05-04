Publisher für MMORPGs äußert sich zur Beta von ArcheAge: Chronicles, kündigt Konkurrenten für Albion Online an

Die Entwickler von ArcheAge: Chronicles haben Details zu ihrem MMORPG enthüllt und verraten dabei, was uns erwartet und wann wir spielen dürfen.

Wann startet die Beta? In einem neuen Finanzbericht von Kakaogames, haben die Entwickler von ArcheAge: Chronicles über die erste Möglichkeit für Spieler gesprochen, das neue MMORPG auszuprobieren.

Diese soll es schon im Juni 2026 während des Steam Fests geben. Dort will man das neue MMORPG der Welt zeigen und die Möglichkeit bieten, es für eine gewisse Zeit auszuprobieren. Der vollständige Release soll dann noch 2026 stattfinden.

Hier könnt ihr einen Trailer zu ArcheAge: Chronicles sehen:

Video starten ArcheAge Chronicles: Blick hinter die Kulissen – das ist die Vision des neuen MMORPGs Autoplay

Der Fokus liegt auf PvE

Was ist das für ein Spiel? Die chinesische Website 17173.com hat den Finanzbericht von Kakaogames sowie die bisher bekannten Informationen zum neuen MMORPG zusammengetragen. Dabei wird klar, dass es sich bei ArcheAge: Chronicles um ein PvE-MMORPG handelt, das auch Singleplayer-Spieler glücklich machen will.

So soll der Anfang des Spiels eher einem Singleplayer-RPG ähneln. Es gibt wohl schon früh Crafting, Lifeskills und Aspekte wie Housing auf der im Vergleich zum Vorgänger doppelt so großen Karte. Hinten raus öffnet sich das MMORPG aber im Endgame, wo dann Gilden sowie Dungeons, Weltenbosse aber auch Raids mit 20 Spielern als Highlight dienen sollen.

Gibt es auch PvP? Ja, obwohl PvE klar im Fokus ist, gibt es auch einige Modi für PvP-Spieler. So soll man Handelsgüter transportieren können, die der eigenen Gilde dann wohl Vorteile bringen. Andere Gilden können sich die jedoch unter den Nagel reißen, sodass große Kämpfe entstehen sollen.

Laut der Analyse von 17173.com liegt der Fokus von ArcheAge:Chronicles wohl bei etwa 60 % PvE und 40 % PvP, was dem Verhältnis von Aion 2 entsprechen soll. Hier zeigt sich ein großer Unterschied zum Vorgänger, der zu seiner Zeit stark auf PvP setzte.

Ein Geschenk an PvP-Spieler

Was haben die Entwickler noch angekündigt? Neben ArcheAge: Chronicles soll mit ArcheAge: Legacy ein weiteres Spiel von Kakao Games an den Start gehen. Während sich ArcheAge: Chronicles auf PvE fokussiert drehen die Entwickler bei Legacy den Spieß um.

Hier soll der Schwerpunkt auf PvP liegen, das in einer Open-World-Sandbox im Stil von Albion Online stattfindet. Das PvP soll um das von den Spielern gesteuerte Wirtschaftssystem herumgebaut werden. Ähnlich wie beim MMORPG Albion Online setzt man auf Vogelperspektive und niedrige Systemanforderungen, um große Massenschlachten zu ermöglichen, die an das ursprüngliche ArcheAge erinnern.

Das Gameplay soll dabei eher an Hardcore-Spieler ausgerichtet werden, wobei auch eine „Kill and Loot“-Mechanik nicht ausgeschlossen ist. Das Spiel soll allerdings erst 2027 erscheinen und nichts mit ArcheAge: Chronicles zu tun haben. Auch wie viel MMORPG überhaupt darin steckt, bleibt offen.

Lange hat man sich bei Kakaogames bedeckt gehalten, was das eigene MMORPG angeht. Jetzt trennt man klug PvE- und PvP-Fans voneinander und kündigt sogar ein extra Spiel an, um die vernachlässigte Gruppe der Harcore-PvP-Fans abzuholen. Für Genre-Fans dürfte aber schon die Beta des PvE-Spiels im Juni spannend werden. Bis dahin könnt ihr noch ein anderes MMORPG testen: Auf Steam startet heute ein neues MMORPG in den Playtest, ist perfekt für Veteranen