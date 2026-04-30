Gaming MMORPG News
0

Auf Steam startet heute ein neues MMORPG in den Playtest, ist perfekt für Veteranen

CedricH Cedric Holmeier Lesezeit 2 Minuten

Das neue MMORPG Scars of Honor startet heute, am 30. April 2026, in den Playtest auf Steam und ihr dürft erstmals einen Blick hineinwerfen.

Scars of Honor
Scars of Honor
MMORPG

Was ist das für ein Spiel? Scars of Honor hat sich vom Solo-Projekt zum ambitionierten MMORPG mit über 100 Entwicklern verändert. Dabei setzten die Entwickler auf bewerten Genre-Mechaniken, so gibt es einen bunten Comic-Look, einen Themenpark mit Dungeons, Quests und PvP sowie zwei verfeindete Fraktionen mit eigenen Völkern und Klassen.

Einzigartig hingegen sind die namensgebenden „Scars“, die zum extrem umfangreichen Talentbaum jeder Klasse gehören. Während eures Spielens erhaltet ihr Karten, aus denen ihr, wie in einem Roguelike wählen müsst. Sie verstärken euren Charakter auf die eine oder andere Weise und sorgen damit für individuelle Builds.

Welche Karten ihr erhaltet, ist zwar zufällig, ihr aktiviert jedoch selbst eine gewisse Anzahl der Scars, weshalb man keine Angst vor durch den Zufall zerstörte Charakter-Builds haben muss.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Scars of Honor sehen:

Video starten
Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein

Ein Playtest voller Inhalte

Was bringt der erste Test? Die Entwickler betonen zwar, dass es sich beim ersten Test von Scars of Honor um einen technischen Test handeln soll und vieles im Spiel noch weit weg von fertig sei, dennoch haben sie ordentlich viele Features für euch zum Testen bereitgestellt.

  • Es stehen 4 spielbare Klassen, Paladin, Magier, Ranger und Druide zur Auswahl
  • Bei den Völkern gibt es die folgenden 6: Menschen, Zwerge, Untote, Bearan, Gronthar und höllische Dämonen
  • Ihr dürft Kämpfen und in die frühe Level-Phase erleben
  • Quests und Erkundung der offenen Welt (konkret wird die Region Ondall’s Fall genannt)
  • Talente und das innovative Narben-System sollen getestet werden
  • Sammeln und Crafting
  • Weltboss Lord of Shadows
  • Fraktionsbosse in den Hauptstädten
  • PvP-Schlachtfelder und -Arenen

Doch nicht alle Inhalte stehen schon am ersten Tag zur Verfügung. Die Entwickler wollen die Inhalte in drei Wellen freischalten, damit auch genügend Spieler sich auf die Funktionen konzentrieren und man entsprechende Daten sammeln könne.

Wie kann man teilnehmen? Der Playtest läuft ausschließlich auf Steam. Dort könnt ihr euch einfach per Klick auf den grünen „Zugriff anfordern“-Button anmelden und dann auf eine Einladung hoffen.

Eine genaue Startzeit und ob alle Spieler angenommen werden, haben die Entwickler bislang nicht kommuniziert. Der Playtest soll vom 30. April 2026 bis zum 11. Mai 2026 laufen, perfekt für alle, die den 1. Mai 2026 ohne Bollerwagen verbringen wollen.

Mehr zum Thema
Hacker brechen in MMORPG-Firma ein, klauen Daten der Spieler, damit müsst ihr jetzt rechnen
von Cedric Holmeier
Die Zukunft der MMORPGs ist nur eines, und zwar vielschichtiger denn je! (Gastbeitrag von Entenburg)
von MeinMMO, Gastbeitrag
Dicke Hintern sind in Final Fantasy XIV eine viel größere technische Herausforderung, als Fans wahrhaben wollen
von Sophia Weiss

Scars of Honor ist vor allem für alle Fans von Old-School-MMORPGs und Themenparks interessant. Mit 100 Mitarbeitern steckt zudem die nötige Mannstärke dahinter, um dem Titel gelingen zu lassen. Wie weit das MMORPG tatsächlich ist, zeigt sich ab heute auf den Servern. Die genauen Informationen zum Playtest mit einer Übersicht über die Details findet ihr hier: Scars of Honor Playtest: Das müsst ihr zum kommenden Test auf Steam wissen

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx