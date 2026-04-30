Auf Steam startet heute ein neues MMORPG in den Playtest, ist perfekt für Veteranen

Das neue MMORPG Scars of Honor startet heute, am 30. April 2026, in den Playtest auf Steam und ihr dürft erstmals einen Blick hineinwerfen.

Was ist das für ein Spiel? Scars of Honor hat sich vom Solo-Projekt zum ambitionierten MMORPG mit über 100 Entwicklern verändert. Dabei setzten die Entwickler auf bewerten Genre-Mechaniken, so gibt es einen bunten Comic-Look, einen Themenpark mit Dungeons, Quests und PvP sowie zwei verfeindete Fraktionen mit eigenen Völkern und Klassen.

Einzigartig hingegen sind die namensgebenden „Scars“, die zum extrem umfangreichen Talentbaum jeder Klasse gehören. Während eures Spielens erhaltet ihr Karten, aus denen ihr, wie in einem Roguelike wählen müsst. Sie verstärken euren Charakter auf die eine oder andere Weise und sorgen damit für individuelle Builds.

Welche Karten ihr erhaltet, ist zwar zufällig, ihr aktiviert jedoch selbst eine gewisse Anzahl der Scars, weshalb man keine Angst vor durch den Zufall zerstörte Charakter-Builds haben muss.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Scars of Honor sehen:

Video starten Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein Autoplay

Ein Playtest voller Inhalte

Was bringt der erste Test? Die Entwickler betonen zwar, dass es sich beim ersten Test von Scars of Honor um einen technischen Test handeln soll und vieles im Spiel noch weit weg von fertig sei, dennoch haben sie ordentlich viele Features für euch zum Testen bereitgestellt.

Es stehen 4 spielbare Klassen, Paladin, Magier, Ranger und Druide zur Auswahl

Bei den Völkern gibt es die folgenden 6: Menschen, Zwerge, Untote, Bearan, Gronthar und höllische Dämonen

Ihr dürft Kämpfen und in die frühe Level-Phase erleben

Quests und Erkundung der offenen Welt (konkret wird die Region Ondall’s Fall genannt)

Talente und das innovative Narben-System sollen getestet werden

Sammeln und Crafting

Weltboss Lord of Shadows

Fraktionsbosse in den Hauptstädten

PvP-Schlachtfelder und -Arenen

Doch nicht alle Inhalte stehen schon am ersten Tag zur Verfügung. Die Entwickler wollen die Inhalte in drei Wellen freischalten, damit auch genügend Spieler sich auf die Funktionen konzentrieren und man entsprechende Daten sammeln könne.

Wie kann man teilnehmen? Der Playtest läuft ausschließlich auf Steam. Dort könnt ihr euch einfach per Klick auf den grünen „Zugriff anfordern“-Button anmelden und dann auf eine Einladung hoffen.

Eine genaue Startzeit und ob alle Spieler angenommen werden, haben die Entwickler bislang nicht kommuniziert. Der Playtest soll vom 30. April 2026 bis zum 11. Mai 2026 laufen, perfekt für alle, die den 1. Mai 2026 ohne Bollerwagen verbringen wollen.

Scars of Honor ist vor allem für alle Fans von Old-School-MMORPGs und Themenparks interessant. Mit 100 Mitarbeitern steckt zudem die nötige Mannstärke dahinter, um dem Titel gelingen zu lassen. Wie weit das MMORPG tatsächlich ist, zeigt sich ab heute auf den Servern. Die genauen Informationen zum Playtest mit einer Übersicht über die Details findet ihr hier: Scars of Honor Playtest: Das müsst ihr zum kommenden Test auf Steam wissen