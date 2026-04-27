Neues MMORPG auf Steam sieht aus wie WoW, lässt euch erstmals tagelang spielen

In wenigen Tagen können Interessierte auf Steam erstmals ausgiebig in das neue MMORPG Scars of Honor reinspielen. MeinMMO verrät euch, was euch im anstehenden Playtest erwartet.

Was ist das für ein Playtest? Der erste Playtest für Scars of Honor auf Steam findet vom 30. April bis zum 11. Mai 2026 statt und soll euch einen Eindruck vermitteln, wie sich das neue MMORPG von Beast Burst Entertainment spielt. Die folgenden Features sollen laut den Entwicklern beim Test verfügbar sein:

4 spielbare Völker: Menschen, Zwerge, Untote und höllische Dämonen

4 spielbare Klassen: Paladin, Magier, Ranger und Druide

Kampf und Leveln

Quests und Erkundung der offenen Welt

Talente und Narben-System

Sammeln und Crafting

Prozedurale Dungeons

PvP-Schlachtfelder und -Arenen

Integrierter Voice-Chat

Die Verantwortlichen betonen, dass sich das MMORPG noch in der Entwicklung befindet. Es kann zu Fehlern und Bugs kommen, an vielen Systemen und Inhalten wird noch gearbeitet. Weitere Playtests sollen über die kommenden Wochen und Monate hinweg folgen. Diese könnten dann bestimmte Features des Spiels wie die Dungeons oder das PvP in den Fokus setzen.

Video starten Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein Autoplay

Wie kann ich teilnehmen? Auf Steam kann man sich für diesen und kommende Playtests anmelden. Die Anmeldungen für den Playtest sollen in Wellen rausgehen. Wie viele Spieler in den anderthalb Wochen auf die Server gelassen werden, ist unklar. Klar ist aber, dass es vor dem Early-Access-Start noch weitere Playtests geben soll.

WoW mit Narben

Was ist Scars of Honor für ein MMORPG? SoH begann als Solo-Projekt, hat sich im Laufe der Jahre jedoch zu einem ambitionierten Genre-Vertreter gemausert, an dem mittlerweile etwa 100 Entwickler arbeiten. Der bunte Comic-Look, die Themenpark-Ausrichtung (mit Quests, Dungeons und instanziiertem PvP), die beiden verfeindeten Fraktionen sowie einige der Klassen und Völker erinnern stark an World of Warcraft.

Zu den Besonderheiten von Scars of Honor gehören die umfangreichen Klassentalentbäume, die an Path of Exile erinnern, sowie das namensgebende Narben-System. Dahinter stecken Karten, die ihr euch beispielsweise im Zuge der Level-Phase erspielt und mit denen ihr euren Spielstil spürbar erweitert.

Ungewöhnlich: Euch wird stets eine zufällige Auswahl an Karten präsentiert, aus denen ihr dann eine wählt. Aus eurer ständig wachsenden Sammlung an Narben aktiviert ihr dann nur eine bestimmte Zahl. Dadurch soll innerhalb der Klassen eine noch größere Varianz entstehen. Was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr in unserer Vorschau: Scars of Honor könnte das perfekte MMORPG für alle werden, die eine Alternative zu World of Warcraft suchen