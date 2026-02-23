Amazon Games spart bei ihrem neusten MMORPG, streicht die Server ohne Cheater

Amazon Games zieht sich langsam aus seinen MMORPGs zurück. Jetzt folgt eine Sparmaßnahme beim neuesten MMORPG Throne and Liberty, die vor allem Spielern auf der PS5 schadet.

Was haben die Entwickler angekündigt? Bereits seit etwa einer Woche gibt es Gerüchte, Amazon Games würde an einer Zusammenlegung von Servern und Regionen arbeiten. Dieses Gerücht hat sich nun bewahrheitet, und die Entwickler haben ganz offiziell auf playthroneandliberty.com angekündigt, Server und Regionen zusammenzulegen.

Vor allem die Spieler auf der PS5 sind die Leidtragenden, denn sie müssen auf ihre exklusiven Server verzichten.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Throne and Liberty sehen:

Alles rückt zusammen

Welche Änderungen sind geplant? In Europa haben die Entwickler nur wenige Veränderungen geplant. So wird der Server, auf dem die PS5-Spieler exklusiv und dank Konsolen-Beschränkung ohne Cheater spielen können, abgeschaltet.

Alle Spieler werden auf einen „normalen“ Server gebracht, auf dem auch die PC-Spieler zocken. Es wird dann keine PS5-exklusiven Server mehr in Europa geben. Wer gar keine Lust auf die PC-Spieler und die Bots im Spiel hat, kann sich entscheiden, auf dem PS5-exklusiven Server in Amerika zu spielen, der erhalten bleibt.

Auch die Auktionshäuser werden zusammengelegt. Durch das Ende der PS5-Server gibt es nur noch ein geteiltes Auktionshaus in der Serverregion und keine Alternative dazu.

Wo gibt es die größten Einschnitte? Die größten Einschnitte machen die Entwickler in Amerika. Dort wird aus den Serverregionen Nordamerika West, Nordamerika Ost und Südamerika Ost eine einzige Serverregion.

In diesem Zug werden auch die 3 exklusiven Server der PS5 in den Regionen zu einem einzelnen PS5-Server zusammengelegt. Hier verbleiben dann zwei Auktionshäuser. Eins für PS5 und eins für die neue Serverregion „Americas“.

Wie steht es um Throne and Liberty? Nach dem Aus von Amazon Games durften die Spieler von Throne and Liberty erstmal aufatmen. Das MMORPG bleibt erhalten und wird nicht abgeschaltet. Doch ähnlich wie bei Lost Ark stirbt auch Throne and Liberty gerade einen leisen Tod.

So sinken die Spielerzahlen langsam aber stetig ab und Throne and Liberty schafft es zu Spitzenzeiten gerade so über 10.000 Spieler (Quelle: SteamDB). Das große September-Update 2025 lockte dabei nicht genügend neue Spieler an. Damals spielten nur etwa 28.000 Spieler zur Spitzenzeit und der Effekt ist inzwischen längst verpufft.

Den Spielern von Throne and Liberty dürstet es klar nach einem neuen Update mit vielen Inhalten. Bis das kommt, werden die Spielerzahlen wohl weiter sinken.

Throne and Liberty ist auch heute noch ein gutes MMORPG. Die ausbleibenden Updates und das Ende von Amazon Games als MMORPG-Entwickler und Publisher haben das Spiel jedoch geschwächt. Nichtsdestotrotz gehört es in diese Liste: Welche MMORPGs lohnen sich 2026 wirklich? – MeinMMO verrät es euch im Video