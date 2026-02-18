Welche MMORPGs lohnen sich 2026 wirklich? – MeinMMO verrät es euch im Video

Im richtigen MMORPG kann man hunderte Stunden (und noch viel mehr) verbringen. Und damit ihr euch auf der Suche danach nicht stundenlang durch Spiele probieren müsst, zeigt euch MeinMMO in einem neuen YouTube-Video jetzt 12 MMORPGs, die sich 2026 lohnen – und für wen.

Worum geht es in unserem neuen YouTube-Video? Nachdem wir uns in einem anderen Video auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO bereits damit beschäftigt haben, für wen sich The Elder Scrolls Online 2026 lohnt, gehen wir nun der allgemeinen Frage nach: Welche MMORPGs lohnen sich 2026?

In unserem neuesten YouTube-Video zeigen wir euch daher 12 MMORPGs, die 2026 einen Blick wert sind.

Welche MMORPGs das sind und warum, erfahrt ihr hier:

Viele alte Klassiker, aber auch einige neue Titel

Die Hoch-Zeiten der MMORPGs sind lange vorbei: Das merkt man auch daran, welche Spiele das Jahr dominieren. Viele der besten MMORPGs 2026 bleiben ältere Titel wie World of Warcraft, Der Herr der Ringe Online, Star Wars: The Old Republic. Guild Wars 2 und The Elder Scrolls Online haben inzwischen auch schon über 10 Jahre auf dem Buckel.

Wer eine möglichst bombastische Grafik haben will, für den gibt es aber auch neuere Titel wie Throne and Liberty. Das sticht trotz einer turbulenten Entwicklungsgeschichte und Kritik auch positiv hervor, vor allem durch das dabei aufkommende Gemeinschaftsgefühl und seine lebendige Welt. Und Black Desert Online bleibt auch rund 9 Jahre nach Release eines der visuell beeindruckendsten MMORPGs.

Mehr gibt’s im Video: Das waren nur ein paar der MMORPGs, die sich 2026 noch lohnen. Um an dieser Stelle nicht den Rahmen zu sprengen, gibt’s den Rest in unserem YouTube-Video. Dort geht’s dann auch mehr in die Tiefe und wir beantworten unter anderem folgende Fragen:

Was macht diese MMORPGs auch heute noch besonders?

Für welchen Spielertyp lohnt sich das jeweilige MMORPG am meisten?

So unterschiedlich wie die einzelnen Geschmäcker sind, so sind es nämlich auch die MMORPGs im Video. Falls ihr also lieber gemächlich eine Welt erkunden und Geschichten erleben wollt, oder aber actionreiche Kämpfe mögt – hier ist für jeden Spielertyp etwas dabei.

Habt ihr gerade Spaß an einem dieser MMORPGs? Oder meint ihr, da fehlt definitiv ein Titel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Für einen tieferen Einblick in das, was sich im Jahr 2026 alles bei The Elder Scrolls Online ändert, könnt ihr auch hier vorbeischauen: Lohnt sich The Elder Scrolls Online im Jahr 2026?