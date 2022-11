Ein mystisches Koop-Game mit 92 % positiven Reviews gibt’s für 4 € auf Steam – Schickt euch in unterschiedliche Zeiten

Das Mystery-Spiel „The Past Within“ gibt es gerade im Sonderangebot auf Steam für 4 €. Ihr zockt das Game im Koop mit einer weiteren Person, wobei ihr aus zwei verschiedenen Perspektiven zusammenarbeiten müsst.

Was ist The Past Within für ein Spiel? Bei dem Spiel handelt es sich um ein Mystery-Game mit Horror-Elementen, welches für 2 Spieler konzipiert ist. Gemeinsam müsst ihr im Koop Rätsel lösen und den Plan von Albert Vanderboom aufdecken.

Das Besondere dabei: Ihr befindet euch in verschiedenen Zeiten. Ein Spieler arbeitet in der „Vergangenheit“, während die andere Person in der „Zukunft“ agiert.

Damit befindet ihr euch in der gleichen Spielwelt, seht jedoch die Dinge aus zwei völlig verschiedenen Perspektiven.

Hier seht ihr den Trailer zu The Past Within:

Kommunikation ist der Schlüssel in The Past Within

Wie sieht das Gameplay in The Past Within aus? Eine Person spielt in der Zukunft, die andere in der Vergangenheit. Jeder Spieler erkundet, von seinem entsprechenden Standort aus, die Umgebung.

Wichtig im Spiel ist dann der kommunikative Austausch der Spieler. Ihr müsst dem anderen erzählen, was ihr seht, um zusammenarbeiten zu können und die Rätsel zu lösen.

Das Spiel funktioniert damit als ein Point-And-Click-Adventure für zwei Personen. Die Spielwelt ist sowohl in 2D als auch in 3D gestaltet. Das Spiel besteht aus zwei Kapiteln, welche man in etwa 2 Stunden durchspielt. Es ist also eher als ein Gelegenheitsspiel mit Freunden gedacht.

Man kann aber nach dem ersten Durchgang das Spiel erneut mit getauschten Perspektiven zocken. Dazu gibt es eine „Wiederspiel-Funktion“, bei dem die Rätsel mit neuen Lösungen ausgestattet werden.

Links seht ihr ein Screenshot aus der „Vergangenheit“, die beiden anderen stammen aus der „Zukunft“

Wie funktioniert der Koop in The Past Within? Zum Koop gilt: The Past Within ist ein reines Koop-Spiel für zwei Personen und kann nicht allein gespielt werden.

Das bedeutet: Beide Spieler müssen das Game besitzen und müssen miteinander kommunizieren können – sei es direkt nebeneinander auf dem Sofa oder online. Man kann das Spiel entweder mit einem Freund zocken oder auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels eine weitere Person finden.

Wie bewerten Spieler The Past Within? Das Spiel schneidet sehr positiv auf Steam ab. Von den insgesamt 2.511 Nutzerrezensionen fallen 92 % gut aus (Stand: 11. November 2022, via Steam).

Die Spieler loben The Past Within als ein kurzes, unterhaltsames Koop-Spiel mit Partner oder Freunden, das man an einem Abendgemeinsam zocken kann. Die Rätsel machen Spaß, sind aber auch nicht zu schwer.

Eine Person merkt dabei aber an, dass die Wiederspiel-Funktion nicht so gut funktioniere und ein 2. Durchlauf keinen Spaß bereitet hat. Das sei aufgrund des reduzierten Preises gerade noch in Ordnung für den User gewesen.

Wie viel kostet The Past Within? Auf Steam gibt es das Mystery-Spiel aktuell im Sonderangebot. Statt 5,99 € zahlt ihr 40 % weniger und damit 3,59 €. Das Einführungsangebot läuft noch bis zum 16. November 2022.

Für welche Plattformen gib es The Past Within? Sobald die beiden Spieler eine Art gefunden haben, miteinander zu kommunizieren, kann über die verschiedenen Plattformen hinweg miteinander gezockt werden. The Past Within ist verfügbar auf:

PC

Mac

iOs

Android

demnächst auch Nintendo Switch

