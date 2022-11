5 absolute Top-Spiele auf Steam gibt’s jetzt in Bundle für unter 50 € – Alle haben über 95 % positive Reviews

In dem Spiel „Dead Cells“ gab es ein Update mit Crossover-Event, bei dem unterschiedliche Figuren und Waffen aus anderen Spielen hinzugefügt wurden. Zusätzlich wird ein Bundle auf Steam angeboten, bei dem man sich 5 beliebte Games holen kann.

Was ist das für ein Crossover-Event? In Dead Cells gab es am 07. November 2022 ein Update, bei dem neue Inhalte ins Spiel kamen, welche ursprünglich aus anderen Games stammen. Zur Feier des Events wird ein besonderes Bundle auf Steam angeboten – enthalten sind 5 Top-Titel der Plattform.

Es ist bereits das zweite Crossover-Event im Action-Roguelike-Spiel Dead Cells. In der ersten Runde am 22. November 2021 mit dem Titel „Everyone is Here“ gab es bereits eine Kollaboration mit Spielen wie Blasphemous und Hollow Knight.

Hier seht ihr einen Gameplay-Trailer zu Dead Ceels: Everyone is Here Vol. 2:

Von Shovel Knight bis hin zu Terraria

Was ist das für ein Bundle? Das sogenannte Everyone is Here… Again“-Bundle gibt es im Sonderangebot für 47,68 € statt 97,45 € auf Steam. Die Einzelpreise der Spiele betragen insgesamt 56,09 €. Durch das Bündel spart man sich 8,41 €, also 15 %.

Aktuell befinden sich fast alle Titel des Bundles im Einzel-Sonderangebot. Im Folgenden haben wir euch zu den Spielnamen auch die aktuellen Einzelpreise und -rabatte dazugeschrieben (Stand: 10. November 2022, via Steam).

Enthalten sind insgesamt 5 verschiedene Games:

Dead Cells mit 40 % Rabatt, kostet 14,99 €

Katana ZERO mit 40 % Rabatt, kostet 7,49 €

Shovel Knight: Shovel of Hope kein Rabatt, kostet 13,99 €

Slay the Spire mit 66 % Rabatt, kostet 7,13 €

Risk of Rain 2 mit 50 % Rabatt, kostet 12,49 €

Wenn ihr Risk of Rain 2 bisher noch nicht kanntet, gibt es hier einen Artikel zum sehr beliebten Shooter auf Steam, bei dem man als Spieler einem fremden Planeten entkommen muss.

Sämtliche Spiele des Bundles haben eine äußerst positive Bewertung auf der Plattform. Die Reviews befinden sich im Rahmen von 95 % (Shovel Knight: Shovel of Hope) bis hin zu 98 % positiven Reviews (Katana ZERO) (Stand: 10. November 2022, via Steam).

Wie wirkt sich das Crossover auf das Game aus? Das Crossover-Event beschert den Spielern von Dead Cells neue Inhalte aus den Partner-Games. Waffen, Fähigkeiten und Skins anderer Figuren wurden integriert. Darunter fallen:

Aus Terraria: „The Guide“

Aus Shovel Night: Der titelgebende Ritter

Aus Hotline Miami: Jacket

Aus Katana ZERO: Subject ZERO

Aus Slay the Spire: Ironclad

Aus Risk of Rain: The Commando

Mit den Figurenoutifts gibt auch Waffen und Fähigkeiten, die im Gameplay von Dead Cells integriert wurden.

Im Spiel gibt es neue Rätsel im Buchs der Hinweise, welches im Quartier des Gefangenen liegt. Diese müssen Spieler lösen und die Herausforderungen erfüllen, um die Outfits freizuschalten.

Wie lange gibt es das Bundle im Angebot? Auf der Steamseite zum Bundle findet man kein konkretes Datum, wie lange das Sonderangebot verfügbar bleibt.

Es heißt jedoch, dass es das Bundle nur für eine Woche geben wird. Man kann also davon ausgehen, dass es das Bundle nur in der Woche gibt, in der das Update kommuniziert wurde: 7. November bis zum 13. November 2022.

Hier findet ihr eines der besten Taktik-RPGs aller Zeiten, dass bald auf Steam startet.