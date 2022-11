Erfolgreicher Action-Shooter mit Koop hat 96 % positive Reviews auf Steam – Kostet gerade nur die Hälfte

„Risk of Rain 2“ ist ein Shooter-Roguelike, in dem man auf einem fremden Planeten um sein Überleben kämpft. Sowohl auf Steam als auch auf metacritic erhielt das Game sehr positive Bewertungen. Noch bis zum 14. November 2022 ist das Spiel auf Steam reduziert und kostet momentan mit rund 12,50 € die Hälfte des normalen Kaufpreises.

Was ist das für ein Spiel? Risk of Rain 2 spielt in einem Weltraum-Setting und ist ein Third-Person-Shooter und Action-Roguelike. Hier könnt ihr nachlesen, was „Roguelike“ bedeutet und warum das Genre so heißt.

Der Spieler legt mit seinem Raumschiff eine Bruchlandung auf einem fremden Planeten hin. Nun geht es darum, wieder nach Hause zu kommen. Jedoch muss man sich dafür zuerst durch Horden an Gegnern kämpfen und in einer feindseligen Umgebung überleben.

Hier seht ihr den Launch-Trailer von Risk of Rain 2:

Erlegt Bosse und findet einen Teleporter

Wie sieht das Gameplay in Risk of Rain 2 aus? Auf dem Planeten kann der Spieler unterschiedliche Gebiete entdecken. Überall gibt es Monster und große Bosse zu bekämpfen. Dabei werden die Umgebungen sowie die gespawnten Gegner und Gegenstände zufällig generiert und bieten dabei jedes Mal ein anderes Spielerlebnis.

Man arbeitet sich hin bis zum finalen Endboss und einem Teleporter, mit dem kann der Spieler dann vom Planeten fliehen.

Oder man bleibt weiterhin in der fremden Umgebung und testet aus, wie lange man es schafft, zu überleben. Im Spiel gibt es dazu ein Skalierungssystem, das dafür sorgt, dass der Spielcharakter, aber auch die Gegner immer stärker und anspruchsvoller werden.

Hier seht ihr einige Einblicke in Risk of Rain 2

In der Spielwelt gibt es über 110 Gegenstände zu sammeln. Über je mehr Items man verfügt, desto vielfältiger werden auch die Effekte, die ihre Kombinationen hervorrufen. Gleichzeitig füllen sich mit den neuen gefundenen Items auch die Logs mit Geschichten und Strategien.

Insgesamt steht im Game eine ganze Weltraum-Crew als Spielcharaktere zur Verfügung. Die einzelnen Figuren können im Verlauf freigespielt werden und verfügen jeweils über einen individuellen Kampfstil und eigene Fähigkeiten.

Gibt es einen Multiplayer-Modus in Risk of Rain 2? Ihr könnt das Spiel entweder allein oder im Koop zocken. Bis zu 4 Personen können gemeinsam das Abenteuer antreten.

Wie wird Risk of Rain 2 bewertet? Sowohl auf Steam selbst als auch auf der Webseite metacritic schneidet der Shooter sehr gut ab.

Von den insgesamt 143.888 Steam-Reviews fallen 96 % gut aus, womit das Spiel als äußerst positiv bewertet wird (Stand: 10. November 2022, via Steam). Auf der Spieleplattform sind viele User begeistert. Eine Person schreibt:

Risk of Rain 2 ist wahrscheinlich eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten […] Es ist ein Rouguelike wie kein anderes. Zunächst einmal sind die meisten Roguelikes, die ich kenne, 2D, und als ich sah, dass Risk of Rain von 2D auf 3D umgestellt wurde, war ich skeptisch, ob es mir so gut gefallen würde wie das erste Spiel. Aber ich bin wirklich beeindruckt, wie gut es umgesetzt wurde. Die Gameplay-Schleife ist so befriedigend. Die Art und Weise, wie man Beute erwirbt, die Möglichkeiten, das Spiel zu beenden, die Vielfalt der Charaktere, Gegenstände und Builds, die man haben kann, die reibungslose Steuerung…All das ist meiner Meinung nach nahezu perfekt […]. User Komrade.Kat via Steam

Auf metacritic besitzt Risk of Rain 2 einen Metascore von 85 (von insgesamt 100) und einen User-Score von 8.3 (von insgesamt 10). Beide Bewertungssysteme fallen damit ebenfalls sehr positiv aus (Stand 10. November 2022).

Wie viel kostet Risk of Rain 2? Auf Steam gibt es den Shooter momentan im Sonderangebot. Statt 24,99 € kostet Risk of Rain 2 gerade mit 12,49 € die Hälfte des eigentlichen Preises. Die Aktion läuft noch bis zum 14. November 2022.

