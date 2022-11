Eins der besten Taktik-RPGs aller Zeiten startet auf Steam – Sogar der Chef von Final Fantasy 14 empfiehlt es

Das Taktik-RPG Tactics Ogre: Reborn erscheint am 11. November 2022 auf Steam und weiteren Plattformen. Der RPG-Klassiker bietet eine spannende Story voller Intrigen und ein tiefgründiges Kampfsystem, mit vielen Anpassungesmöglichkeiten für eure Einheiten.

Was ist Tactics Ogre? Bei dem Klassiker handelt es sich um Tactic-RPG von Square Enix, das aus der isometrischen 2,5D-Perspektive gespielt wird. Es erschien ursprünglich 1995 auf de Super Nindendo und wurde seitdem vielfach auf andere Konsolen portiert und neu aufgelegt.

Am 11. November erscheint das Remake Tactics Ogre: Reborn auf Steam, PS4, PS5 und Nintendo Switch. Das Spiel gilt als eins der besten im „Tactics“-Genre und wird von Kritikern für sein tiefgründiges Gameplay und die erstklassige Story voller Intrigen gefeiert.

Das Genre „Strategie-Rollenspiel“ oder „Tactic-RPG“ ist ein Nischen-Genre, in dem ihr Figuren wie bei einem Strategie-Spiel zieht. Die Spielfiguren haben aber besondere Fähigkeiten, steigen im Level auf und die Games erzählen eine Geschichte. Zu den bekanntesten Vertretern des Genres gehören: Fire Emblem, Tactics Ogre, Jagged Alliance, Final Fantasy Tactics, das skurrile Valkyrae Chronicles, Disgaea und natürlich die Reihe „Shining Force.“

Worum geht es in Tactics Ogre? In dem Spiel werdet ihr auf die Inseln von Valeria versetzt, die schon seit vielen Jahren von Konflikten erschüttert werden. Die feindlichen Fraktionen der Bakramer, der Galgastaner und der unterdrückten Minderheit der Walister kämpfen gegeneinander um die Herrschaft in der Region.

Die Handlung des Spiels dreht sich um die beiden Geschwister Denam und Catiua, die zu den Walistern gehören. Nachdem ihre Heimatstadt dem Erdboden gleich gemacht und ihre Familie getötet wurden, schlossen sie sich einer Rebellion gegen ihre Unterdrücker an.

Im Verlauf des Spiels werdet ihr viele Entscheidungen treffen, die den späteren Verlauf der Handlung beeinflussen. Ihr entscheidet, ob Charaktere zu euren Verbündeten oder Feinden werden, ob sie leben oder sterben.

Dank des „Rad der Zeit“-Systems könnt ihr das Geschehen zurückspulen zu besonderen Schlüsselmomenten und andere Stränge der Handlung erleben. Ihr behaltet dabei eure Level, Ausrüstung, etc.

Taktisches Gameplay, das extrem viel Tiefe bietet

Wie ist das Gameplay in Tactics Ogre? Der Klassiker gehört zu dem Genre der rundenbasierten Tactic-RPGs. Ihr bewegt euch auf der Weltkarte von einer Location zur nächsten, in denen die Story fortgeführt wird, zufällige Kämpfe stattfinden oder Nebenquests eingesammelt werden können, um neue, optionale Gebiete freizuschalten.

Charakterauswahl vor einem Kampf: Ihr könnt bis zu 5 verschiedene Charakter-Gruppen speichern, die ihr im Kampf einsetzt.

Das Herzstück des Spiels sind die taktischen Kämpfe, in denen ihr eine Gruppe von bis zu 12 Charakteren auf einem Feld steuert. Die einzelnen Einheiten können über 20 verschiedene Klassen mit ihren eigenen Stärken und Schwächen übernehmen.

Das Macromanagement der Einheiten ist dabei tiefgründig und man kann problemlos Stunden damit verbringen, seine Gruppe auszurüsten, ihnen Fähigkeiten und Zauber beizubringen und zu entscheiden, welche davon sie im Kampf einsetzen werden. Jede Einheit hat bis zu 4 Slots, in die ihre Skills, Items und Magie ausrüsten könnt.

Das Charakter-Menü von Tactics Ogre: Hier könnt ihr die Statuswere eurer Charaktere ansehen und sie macromanagen.

Die Entscheidungen, die ihr vor einer Schlacht trefft, haben einen großen Einfluss darauf, wie der Kampf verläuft und ob am Ende der Sieg winkt. Mit der besonderen Scout-Fähigkeit könnt ihr vor der Auseinandersetzung herausfinden, welches Terrain euch erwartet und wie das gegnerische Team zusammengesetzt ist.

Aber auch eure Handlung auf dem Kampffeld müssen gut durchdacht sein. Ihr könnt eure Gegner zum Beispiel im Zangenangriff erledigen, aber das können sie genauso. Die feindliche KI hat in dem Remake eine neue Politur erhalten und wird eure Fehler gnadenlos ausnutzen.

In ihrer Runde bewegen sich die Charaktere im Kampf über ein gerastertes Feld und führen Skills aus, mit denen sie ausgerüstet wurden.

„Es ist so gut“

So kam Tactics Ogre an: Das Spiel erfreute sich bereits nach dem ursprünglichen Release in Japan große Beliebtheit und legte die Grundlage für weitere Games in dem Genre wie Final Fantasy Tactics.

Das Spiel gilt als einer der großen RPG-Klassiker aus Japan. Der Direktor von Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, sagte sogar, dass Tactics Ogre für ihn wegweisend war. Es hat seine Karriere als erfolgreicher Spielentwickler stark geprägt.

Als ich Tactics Ogre angeschaut habe, hat es mein Selbstbewusstsein einfach zerstört. Ich dachte mir: ‚Wow, wie konnte jemand etwas so Brillantes erschaffen?‘ […] Aber gleichzeitig dachte ich: ‚Ich muss [als Spielentwickler] auf dieses Niveau kommen. Ich muss damit mithalten können und genauso über meine Grenzen hinausgehen.‘ Das war das Ziel, was ich mir gesetzt hatte. Naoki Yoshida über Tactics Ogre und dessen Entwickler (via Gameinformer).

Das Spiel hat Yoshida so begeistert, dass er angekündigt hat, in seinem nächsten Produzenten-Stream zu Final Fantasy XIV am 11. November, Werbung für Tactics Ogre: Reborn zu machen.

Auch der bekannte Bloomerg-Journalist Jason Schreier ist ein Fan von Tactics Ogre und bezeichnet dessen Kampfsystem als „süchtig machend“ (via Twitter). In einem Twitter-Kommentar schrieb er über das Spiel einfach: „Es ist so gut.“

Schreier ist ein großer J-RPG-Fan und Tactics Ogre gehört zu seinen Empfehlungen.

Der PSP-Remake „Tactics Ogre: Let Us Cling Together“ erhielt auf Metacritic eine Score von 87 Punkten von Kritikern mit ausschließlich positiven Reviews und eine Score von 8.3 von den Usern.

Wer sich aktuell also nostalgisch fühlt und Lust auf ein klassisches J-RPG hat, sollte sich Tactics Ogre: Reborn auf Steam anschauen. Der Release ist am 11. November 2022.

Werdet ihr euch das Spiel kaufen? Schreibt es uns in die Kommentare.

