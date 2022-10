Neuer kostenloser Team-Shooter auf Steam lässt euch Gegner und die ganze Spielwelt vernichten

Ein Shooter auf Steam setzt auf eine komplett zerstörbare Umgebung. Jetzt ist der Shooter in eine offene Beta gestartet und ihr könnt ihn ausprobieren. Die Rezensionen fallen bisher ziemlich positiv aus.

Mit Sector’s Edge ist ein neuer Ego-Shooter auf Steam gestartet, den ihr kostenlos ausprobieren könnt. Das Spiel setzt auf schnelles Teamplay gegen andere Teams aus menschlichen Mitspielern. Andere Shooter inszenieren sich lieber als Gameshow mit absurdem Gameplay.

Dennoch bietet euch das Spiel auch einige Besonderheiten, die wir euch etwas ausführlicher vorstellen wollen. Am 21. Oktober 2022 ist das Game auf Steam in die Open Beta gestartet. Ihr könnt euch daher anschließend selbst überzeugen.

Die 15 besten Multiplayer-Shooter 2022 für PC, Switch, PS4, PS5 und Xbox

Sector’s Edge setzt auf Minecraft-Optik mit Baumodus, der an Fortnite erinnert

Was ist das für ein Spiel? Sector’s Edge ist ein klassischer PvP-Shooter, wo ihr gegen ein anderes Team kämpft und ein bestimmtes Ziel erfüllen müsst.

Das Besondere am neuen Shooter ist jedoch, dass sich die gesamte Spielwelt in ihre Einzelteile zerlegen lässt. Ihr könnt euch durch Wände schießen und sogar ganze Wolkenkratzer zum Einsturz bringen. Das bietet sich auch als taktische Möglichkeit an, um eure Gegner zu verwirren oder auszuschalten, wenn ihr etwa nebenan mal eben einen Kran oder ein Gebäude zum Einstürzen bringt.

Ihr könnt aber auch verschiedene Elemente selbst auf der Karte platzieren, etwa Treppen oder Mauern. Dabei wählt ihr aus einem dutzend Bauteilen, um euch schneller über die Map zu bewegen oder euch vor Gegnern zu schützen.

Was bietet das Spiel? Aktuell könnt ihr aus 14 verschiedenen Waffen wählen, die ihr mit 163 Aufsätzen weiter konfigurieren könnt. Dazu kommen noch 5 Ausrüstungsgegenstände wie etwa Granaten und 4 Perks.

Falls ihr den Team-Shooter direkt ausprobieren wollt, dann solltet ihr Sector’s Edge direkt auf Steam herunterladen.

Spieler fühlen sich an beliebten Shooter erinnert

Was sagen positive Stimmen? Der Shooter wird aktuell bei 2.753 Bewertungen mit 81 % („Sehr positiv“) bewertet.

In den Rezensionen fühlen sich viele User direkt an den beliebten Shooter „Ace of Spades“ erinnert. Das war ein Ego-Shooter, wo ihr euer Schlachtfeld selbst aufbauen und anschließend zerstören konntet. Mit bis zu 32 Spielern konntet ihr in schnellen PvP-Matches eure Gegner bekämpfen und dabei die halbe Karte verwüsten.

Einige bezeichnen das Spiel als „Ace of Spades 2“ oder erklären in ihrer Rezension auf Steam, wie sehr sie doch „Ace of Spades“ vermisst hätten. Viele fühlen sich an den damaligen „Team Fortress“-Klon erinnert.

13 Jahre alter Shooter stellt auf Steam plötzlich neuen Spielerrekord auf

Was sagen negative Stimmen? Es gibt auch Kritik an dem neuen Shooter. So erklären einige Gamer, dass die Performance alles andere als gut sei und es regelmäßiges zu Abstürzen kommen würde oder man gar nicht erst richtig das Spiel starten könnte. Einige Spieler fühlen sich auch nicht von der Grafik überzeugt, die eher zweckmäßig als wirklich hübsch wirkt.

Weitere Shooter auf Steam: Auf Steam könnt ihr jetzt den neuen Helden-Shooter GALAHAD 3093 im Early Access zocken, der Elemente der Artus-Sage mit futurischen Kampfrobotern mixt. Was das für ein Spiel ist und für wen sich ein Blick in den neuen Shooter lohnen könnte, verraten wir euch hier auf MeinMMO:

Neuer Team-Shooter mischt Roboter mit Rittern, startet jetzt im Early Access auf Steam