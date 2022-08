Trailer zu THE FINALS zeigt bunte Shooter-Show der früheren Battlefield-Macher: „Wirf Abrissbirnen auf deine Gegner!“

THE FINALS ist ein kommender Shooter von Embark Studios. Im Rahmen der gamescom 2022 wurde der Trailer vorgestellt, welcher eine actionreiche Spielshow zeigt, in der die Kandidaten gegeneinander antreten. Auf Steam soll das Spiel bald erscheinen – aktuell kann man sich bereits zum Playtest anmelden.

Auf der gamescom 2022 Opening Light Live regnete es neue Trailer – darunter zeigte auch Embark Studio sein neues Spiel: THE FINALS.

Hinter Embark Studios steckt ein schwedisches Spielstudio, was im November 2018 gegründet wurde. Zu den Entwicklern zählen auch ehemalige Mitarbeiter von Battlefield, wie der Ex-DICE Chef Patrick Söder oder Robert Runessson.

Der Trailer zeigt eine verückte, bunte Spielwelt, in der es ordentlich zur Sache geht. Spieler können sich bereits für den Playtest von THE FINALS anmelden.

Hier seht ihr den Trailer zu THE FINALS:

Die etwas andere Spielshow

Worum geht es in THE FINALS? Das Game dreht sich um eine verrückte Spielshow, in der die Spieler als Kandidaten teilnehmen und am Ende als Star der Show hinausgehen wollen. Die Umgebung ist dabei virtuell. THE FINALS wird ein kostenloser First-Person-Shooter.

Was wird uns in THE FINALS erwarten? Die Spieler kämpfen in Teams gegeneinander und sollen dabei ein großes Event für die Zuschauer der Show liefern. Natürlich funktioniert eine Show nicht ohne Sponsoren, Fans und Ruhm – Dinge, die der Spieler in THE FINALS erkämpfen muss.

Die Arenen sind an echte Orte angelehnt und lassen sich durch die Kandidaten verändern und zerstören. Auch sollten die Spieler ihre Umgebung für sich nutzen und in ihre Strategie integrieren – so hätten sie eine größere Chance auf den Sieg.

Verschiedene Fertigkeiten, Builds und eine große Waffenauswahl sollen einen individuellen Spielstil ermöglichen. Laut der Steamseite von THE FINALS seien keine Grenzen gesetzt: „Wirf Abrissbirnen auf deine Gegner! Drück nicht nur den Abzug durch, sondern reiß ganze Gebäude ein!“ (via steam)

Wie kann man am Playtest teilnehmen? Interessierte können auf der Steam-Seite von THE FINALS, am Spieltest vom Game teilnehmen. Auch über die Webseite von Embark Studios könnt ihr euch anmelden.

Wann wird THE FINALS veröffentlicht? Zum genauen Releasedatum von THE FINALS wurde bisher noch kein genaues Datum genannt. Auf Steam heißt es aktuell: Coming Soon (auf Deutsch: kommt bald).

Was haltet ihr vom Trailer zu THE FINALS? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

