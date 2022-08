Epischer Trailer zum neuen RPG-Shooter von Nexon begeistert Spieler: „Ändert nichts mehr“

Im Rahmen der gamescom 2022 zeigt Nexon den Official Reveal Trailer zum kommenden RPG-Shooter „The First Descendant“. Im Herbst startete das Spiel in die Beta auf Steam. Auf YouTube gibt es zahlreiche begeisterte Kommentare unter dem Trailer.

Früher arbeitete der Publisher Nexon unter dem Decknamen „Project Magnum“ an dem Spiel. Inzwischen kennen wir den richtigen Titel, unter dem das Game erscheinen wird: The First Descendant. Auf MeinMMO hatten wir euch das Spiel schon einmal im Juli vorgestellt.

Im Rahmen der gamescom 2022 liefert uns Nexon einen neuen Trailer zum RPG-Shooter. The First Descendant wird ein Free2Play Spiel mit Sci-Fi-Setting. Zudem ist The First Descendant ein RPG- und Third-Person-Shooter, mit Koop-Feature.

Hier seht ihr den Official Reveal Trailer von The First Descendant zur gamescom 2022:

Infos zu The First Descendant

Worum geht es in The First Descendant? Man spielt einen Descendant (auf Deutsch: Nachfahre). Dieser besitzt besondere Fähigkeiten und muss gegen eine Invasion ankämpfen.

Es gibt riesige Boss-Monster, die ihr zusammen mit anderen bekämpfen könnt. Mit insgesamt 4 Spielern tretet ihr dabei an.

Als Spieler kann man zwischen verschiedenen Charakteren auswählen, die jeweils eigene Fähigkeiten und Kampfstile besitzen. Auch sind Skins geplant, mit denen die Figur weiter gestaltet werden kann.

Durch die unterschiedlichen Kampfstile und zusätzlichen Items soll das Gameplay in den Combat-Situationen abwechslungsreich und spannend für den Spieler gestaltet werden.

Wann kann ich die Beta von The First Descendant spielen? Vom 20. Oktober bis zum 26. Oktober 2022 wird die Beta gehen. Auf Steam könnt ihr euch dafür registrieren (via steam).

„Das alles ist fantastisch!“

Was sagt die Community zum Trailer? Unter dem YouTube-Trailer regnet es begeisterte Kommentare:

John Smith: „Sieht fantastisch aus! Ich liebe es, wie die Charaktermodelle und Gesichter aussehen, also werde ich das definitiv unterstützen. Ändert nichts mehr!“

ImmortalSyn9 Gaming: „Sieht so aus, als hätte ich möglicherweise ein neues Spiel gefunden, nach dem ich als nächstes süchtig werde, hoffentlich bekommt es einen guten Release!“

Simone Mirani: „Ich kann es kaum erwarten, es zu spielen!!! Ich hoffe, es wird gute Inhalte und ein gutes End-Game haben, das man viele Jahre lang spielen kann“

Auch hoffen einige, dass das Spiel auch so gut sei, wie es aussieht:

Redd Wolf: „Das sieht interessant aus, zeigt mir etwas Gameplay und ich könnte voll investiert werden. Habe mich für die Beta auf Steam angemeldet, jetzt heißt es warten“.

Martyrdom: „Ich hoffe und bete, dass dieses Spiel gut produziert wird und nicht nur überstürzter MÜLL. Denn es hat so viel Potenzial, Mann“.

Wann ist der offizielle Relase von The First Descendant? Das Release-Datum des Spiels ist bisher noch nicht angekündigt. Auf Steam steht dazu nur: „Kommt bald“.

Was sagt ihr zum neuen Trailer von The First Descendant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr Sci-Fi-Settings in Games mögt, könnte euch auch dieses Survival-RPG mit 90% positiven Reviews auf Steam interessieren.