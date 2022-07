Nexons gewaltiger RPG-Shooter startet jetzt auf Steam – Das ist The First Descendant

Im Herbst läuft auf Steam die Testphase des kommenden RPG-Shooters The First Descendant von Nexon Games. Das Entwicklerstudio liefert Infos, worum es im Sci-Fi gehen und was uns an Gameplay-Elementen erwarten wird.

Was wird The First Descendant für ein Spiel? The First Descedant war bisher unter dem Arbeitstitel „Project Magnum“ von Publisher Nexon bekannt gewesen. Inzwischen gab es aber die Veröffentlichung des richtigen Namens sowie der Beginn der Spiele-Testphase.

So wird das Spiel auf Steam beschrieben:

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Descendant (auf Deutsch: Nachfahre), der über spezifische Fähigkeiten verfügt und über Skins modifiziert werden kann.

Das Spiel verspricht viel Action und spannende Kämpfe.

Ihr müsst im Team zusammenarbeiten und gegen riesige Boss-Monster kämpfen.

Über allem steht der Kampf gegen eine Invasion, um die Menschheit zu bewahren. Zudem muss der „Ingris-Kontinent“ beschützt werden.

Am Ende geht es darum, das Geheimnis der Descendants zu lüften.

Entwickelt wird das Spiel in Unreal Engine 5 und sieht aus wie ein schöneres Outriders.

The First Descendant wird Free2Play Spiel im Sci-Fi-Look werden. Es handelt sich um einen Third-Person-Shooter und RPG mit Koop-Elementen.

Hier seht ihr einen Trailer zu The First Descendant:

Das wird es voraussichtlich in The First Descendant geben

Was weiß man über die Charaktere? Es wird eine Auswahl an verschiedenen Charakteren geben, welche über eigene Kampfstile verfügen. Geplant sind mehrere Elemente, wie Skins, mit denen der Spieler seine Figur weiter individualisieren kann. Diese Elemente sollen den Charakter kosmetisch verändern.

Was sagt Nexon über die Kämpfe? Der Spieler verfügt bei den Kämpfen, durch die verschiedenen Fähigkeiten der Charaktere, eine gewisse Freiheit bei der Auswahl eines Kampfstils. Zusätzlich wird das Gameplay durch Items wie Enterhaken oder Feuerwaffen bereichert.

Wie sind die Boss-Monster-Kämpfe gestaltet? Riesige Boss-Monster können im Koop-Gameplay mit insgesamt 4 Spielern bekämpft werden. Die Gegner werden in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auftreten und können durch gezieltes Angreifen von Schwachpunkten besiegt werden.

Ihr kämpft im Koop gegen riesige Bossmonster.

Wie lässt sich der Spiel-Charakter verbessern? Ein Spiel-Charakter kann mit 3 Waffen und 4 Secondary-Items ausgestattet werden. Dazu kommen noch mehrere Sub-Waffen in der Ausrüstung.

Es wird Items zur Verbesserung von dem Charakter selbst und seiner Fähigkeiten geben. Auch die Waffen können aufgelevelt und einzelne Bestandteile des Equipments miteinander kombiniert werden.

Solche Items zur Verbesserung können in den sogenannten „Szenario-Missionen“ innerhalb des Spiels erworben werden. Auch in den „Welt-Missionen“, in denen der Fokus auf Team-Gameplay liegt, gibt es diese Items zu finden.

Wie kann ich mich als Spiele-Tester anmelden? Über der Steam-Seite können sich Spieler für das Beta-Testing anmelden. Die Testphase wird vom 28. September 2022 bis voraussichtlich Oktober gehen. Der genaue Zeitraum wird noch veröffentlicht.

Wann wird das Spiel erscheinen? Bisher gibt es kein genaues Datum, wann The First Descendant released wird. Auf Steam heißt es nur Coming Soon (demnächst).

Was denkt ihr über The First Descendant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr euch für Koop-Shooter interessiert, könnte auch das kommende Spiel Redfall für euch interessant sein.