Wolfenstein-Macher wollen 2023 den nächsten, großen Shooter-Hit landen – Was steckt im Koop-Spiel Redfall?

Das Entwicklerstudio Bethesda veröffentlichte neue Informationen zum Koop-Shooter Redfall. Das Spiel soll 2023 erscheinen und der nächste große Koop-Hit vom Publisher werden. MeinMMO hat für euch zusammengefasst, was hinter dem Redfall steckt.

Was wird Redfall für ein Spiel? Redfall wird ein Koop-Shooter mit Story in einer Open-World. Ihr spielt einen von 4 Helden und kämpft auf einer Insel im Team gegen Vampire. Der Release des Spiels steht 2023 an.

Auf ihrer Website veröffentlichte Publisher Bethesda nähere Informationen zu ihrem kommenden Shooter. Entwickelt wird Redfall von den Arkane Studios, die bereits an Titeln wie Wolfenstein: Young Blood oder Dishonored gearbeitet haben.

Sie gehen auf insgesamt 8 Aspekte ein, die Redfall ausmachen:

Die Helden

Solo- und Teamplay

Der Ort Redfall

Die Vampire

Andere Feinde

Die Open-World

Die Waffen

Das Stealth-Gameplay

Hier seht ihr einen Gameplay-Trailer zu Redfall:

Redfall: Alle Infos zu Gameplay und Release

Wann erscheint Redfall? Ursprünglich war der Release des Spiels für den Sommer 2022 vorgesehen. Am 12. Mai 2022 verkündete Bethesda jedoch, dass das Spiel erst 2023 erscheinen werde. Redfall soll 2023 für Xbox sowie PC veröffentlicht werden.

Was ist das Ziel des Spiels? Das Ziel von Redfall ist es, die Insel aus der Herrschaft der Vampire zu befreien, indem der Spieler auf die Blutsauger-Jagd geht. Zudem gilt es, das Geheimnis aufzudecken, das hinter dem Aufkommen der Vampire steckt. Ihr spielt also eine Story in einer Open World.

Wer sind die Helden Redfall? Insgesamt wird es 4 Helden mit unterschiedlichen Hintergründen und Eigenschaften geben:

Layla Ellison: studierte Biomedizintechnik und besitzt telekinetische Fähigkeiten

Jacob Boyer: ehemaliger Sniper, besitzt ein Vampirauge und einen Geister-Raben

Remi De La Rosa: eine erfahrene Ingenieurin, besitzt einen kleinen Roboter namens Bribón

Devinder Crousley: Kryptidenjäger und Erfinder, besitzt selbst gebaute Waffen

Die Fähigkeiten der einzelnen Figuren können innerhalb des Spiels verbessert werden, um die Helden stärker zu machen.

Hier könnt ihr einen Gameplay-Trailer sehen, in dem die 4 Helden gezeigt werden:

Kann man Redfall auch Solo spielen? Redfall lässt sich sowohl allein als auch im Team spielen. Solo kann jeder der Heldencharaktere ausgewählt werden, um die Spielwelt zu erforschen.

Der Vorteil im Teamplay besteht darin, dass sich die Spieler gewisse Team-Strategien und -Stärken zu Nutzen machen können, die allein nicht möglich wären. Die Story lässt sich aber komplett solo erledigen.

Was wissen wir über den Ort Redfall? Redfall war ursprünglich ein beschaulicher Ort. Durch die Vampire ging es jedoch bergab und die Spielwelt wird zu einer düsteren Apokalypse.

Die Vampire haben die Stadt übernommen, ihre Anhänger kontrollieren die Insel und die Menschen kämpfen um ihr Überleben.

Wie sehen die Vampire in Redfall aus? Die Vampire in Redfall sind aus gescheiterten wissenschaftlichen Versuchen entstanden. Sie besitzen besondere Kräfte (die sogenannten Psi-Fähigkeiten) und haben auch ein eigenes Hierarchie-System.

Die Vampire werden als raubtierähnliche Monster dargestellt und müssen mit zunehmender Rangordnung mit immer neuen Strategien geschlagen werden.

Ein gruseliger Vampir mit Blutdurst, Quelle: YouTube

Welche Feinde gibt es noch? Zusätzlich zu den Vampiren gibt es auch deren Anhänger, die Kultisten. Sie besitzen Basen innerhalb der Spielwelt und sind bereit, auf den Spieler zu schießen, wenn dieser entdeckt wird.

Wie sieht die Open-World in Redfall aus? Redfall soll eine große Open-World bieten, mit vielen Elementen zum Erkunden. Neben den Missionen innerhalb der Geschichte, hat der Spieler die Möglichkeit, einzelne Stadtviertel von den Gegnern zurückzuerobern.

Wie werden die Waffen aussehen? Es wird viele verschiedenen Waffen mit unterschiedlichen Merkmalen geben. Der Spieler kann sich seine Ausrüstung dann in der Spielwelt zusammensuchen und aufrüsten, um sich das perfekte Loadout zu erstellen.

Die Bandbreite erstreckt sich dabei von militärischen Scharfschützengewehren bis hin zu speziellen Vampirwaffen, wie Pflockwerfer oder einen UV-Strahl.

Wie sieht das Gameplay in Redfall aus? Neben dem Shooter-Gameplay wird es um geschickte Planung und Strategie gehen. Auch Stealth-Gameplay, also das taktische Umherschleichen, wird in Redfall wichtig sein.

