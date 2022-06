Ein neues Item macht euch in ESO richtig stark – Vernichtet nun die Balance im PvP

Tencent, die größte Gaming-Firma der Welt, hat ein neues MMORPG vorgestellt. In Code: To Jin Yong geht es actionreich zu.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie ist eure Meinung zum Eichenseelenring? Benutzt ihr ihn, farmt ihr ihn gerade oder lasst ihr es lieber? Spielt ihr in ESO mehr PvE oder PvP? Ist das Item zu stark? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Manche Klassen sind im PvP nun schwieriger zu spielen, weil Gegner durch den Ring zu viel Schaden anrichten und sie permanent am Boden liegen. So geht es etwa dem Nekromanten.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to