ESO: Alle wollen das beste Solo-Item der neuen Erweiterung besitzen – So chaotisch sieht das Farmen aus

Was haltet ihr von dem Eichenseelenring? Wollt ihr ihn haben, um als Solo-Spieler besser aufgestellt zu sein? Habt ihr ihn bereits gefarmt, oder seid ihr noch dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was wollen die Spieler haben? Es geht um den sogenannten „Eichenseelenring“ , der mit dem Kapitel High Isle in Elder Scrolls Online eingeführt wurde. Der Ring ist ein Mythic-Item, für das ihr zunächst 5 Spuren farmen müsst.

Den Boss erkennt man nur an seinem Namen über ihm, der Rest wird von Spielern und ihren Begleitern verdeckt. Auch die genaue Anzahl der Spieler ist nicht zu erkennen, da zu viele in- und aufeinander stehen. Die Lags kommen übrigens nicht vom Video oder eurem PC, sondern vom Spiel selbst.

Mit dem neuen Kapitel High Isle kam ein neues Solo-Item in The Elder Scrolls Online . Viele Spieler wollen es unbedingt haben und farmen seit dem Update an derselben Stelle. Ein Video auf reddit zeigt, wie chaotisch das aussieht.

