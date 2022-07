Im Mecha-Anzug durch die Galaxie: Ein Survival-RPG im Weltall hat 90 % positive Reviews auf Steam, wird jetzt noch größer

Am 18. Juli 2022 bekam das Spiel „The Riftbreaker“ (PC, PS5, Xbox Series X/S) ein DLC mit dem Titel „Metal Terror“. Es handelt sich bei The Riftbreaker um ein Survival Game mit Action-RPG-Gameplay. Es hat 90 % positive Reviews auf Steam. In The Riftbreaker baut der Spieler als Wissenschaftlerin im Mecha-Anzug eine Basis auf und killt Aliens im Hack & Slash-Stil.

Was ist The Riftbreaker für ein Spiel? The Riftbreaker ist ein Survival Game mit Action-RPG-Gameplay, in dem der Spieler eine Basis aufbaut.

Um zu überleben, muss der Spieler Proben der Spielwelt sammeln und neue Erfindungen bauen. Es gibt aber auch zahlreiche Feinde, die der Spieler im Hack & Slash-Manier erledigen muss.

Worum geht es in The Riftbreaker? Der Spieler schlüpft in die Rolle einer elitären Wissenschaftlerin. Sie besitzt einen Mecha-Anzug (er trägt den Namen Mr. Riggs), mit dem sie durch dimensionale Risse reisen kann.

Es geht durch ein One-Way-Portal auf den Planeten Galatea 37 in der Milky Way Galaxy, um dort eine Basis zu errichten. Mit der Basis soll die Rückreise zur Erde ermöglicht und eine zukünftige Kolonialisierung des Planeten begonnen werden.

Für welche Plattformen gibt es The Riftbreaker? Ihr könnt das Spiel für PC, PS5 und Xbox Series X/S holen.

Hier könnt ihr den Launch Trailer zu The Riftbreaker: Metal Terror ansehen:

Weit entfernt in der Milky Way Galaxy …

Wie sieht das Gameplay in The Riftbreaker aus? Die Entwickler fassen die grundlegenden Spielinhalte in vier Punkten zusammen:

Basis bauen: Ein komplexes System an Minen, Raffinierien, Engergiequellen und Forschungsgebäuden muss der Spieler bauen.

Ein komplexes System an Minen, Raffinierien, Engergiequellen und Forschungsgebäuden muss der Spieler bauen. Erkunden: Es gibt zahlreiche Mineralien und Ressourcen in der Welt zu entdecken.

Es gibt zahlreiche Mineralien und Ressourcen in der Welt zu entdecken. Verteidigen: Der Spieler ist nicht allein auf dem Planeten und die Kreaturen greifen den Spieler an.

Der Spieler ist nicht allein auf dem Planeten und die Kreaturen greifen den Spieler an. Hack & Slash: Der Mecha-Anzug verfügt über Waffen und Fähigkeiten, mit denen der Spieler die Feinde vernichten kann.

Der Spieler kann sich seine eigene Basis aufbauen

Was enthält die Erweiterung The Riftbreaker: Metal Terror? Das DLC ergänzt das Hauptspiel The Riftbreaker als erste Welterweiterung mit zusätzlichen Inhalten:

Neuer Teil der Story-Kampagne

Neues Gebiet

Ein neues Biom mit Fauna und Flora

Neue Feinde

Erweiterung des Technologiebaums: Gebäude, Waffen und Ausrüstung

Ein Rätsel

Wie viel kostet The Riftbreaker: Metal Terror? Das Hauptspiel The Riftbreaker gibt es momentan für 20,99 Euro und das DLC für 9,99 Euro auf Steam zu kaufen (via steam).

Gibt es einen Multiplayer-Modus in The Riftbreaker? Momentan ist The Riftbreaker auf Einzelspieler ausgelegt. Jedoch kündigte der Entwickler EXOR Studios an, dass ein Online Multiplayer bereits in Arbeit sei. Wann genau er kommen soll, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass der Multiplayer-Modus nicht vor Ende 2022 erscheinen wird (via steam).

Was haltet ihr von The Riftbreaker und der Erweiterung The Riftbreaker: Metal Terror? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

