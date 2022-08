MMO-Shooter mit riesigen Kampfrobotern erscheint auf Steam – Wird von den Spielern zerrissen

Am 11. August launchte der Team-Shooter „Battle Steed: Gunma“ auf Steam. Die Spieler treten in riesigen Kampfrobotern gegeneinander an. Jedoch kommt das Roboter-Spiel nicht allzu gut bei den Steam-Usern an.

Was ist Battle Steed: Gunma für ein Spiel? Battle Steed: Gunma ist ein Third-Person-Shooter bei dem ihr im Team mit riesigen Robotern kämpft.

Das Spiel wurde bereits am 25. August 2021 im Early Access herausgebracht. Am 11. August 2022 gab es dann auf Steam den Release des Spiels.

Worum geht es in Battle Steed: Gunma? Die Hauptstory des Spiels dreht sich um einen futuristischen Wettkampf, an dem militärische Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern teilnehmen. Die Unternehmen möchten neue Ressourcen für sich ergattern, die auf dem Mars und der Erde entdeckt wurden.

Hier seht ihr einen Trailer zu Battle Steed: Gunma:

Was kostet Battle Steed: Gunma? Das Spiel gibt es kostenlos auf Steam.

Wie sieht das Gameplay in Battle Steed: Gunma aus? Der Spieler steuert einen Kampfroboter, der mit diversen Fähigkeiten und Waffen ausgestattet ist. Er arbeitet mit seiner Allianz zusammen, um die Feinde zu erledigen.

Das Spiel ermöglicht unterschiedliche Missionen: Sammeln von Ressourcen bis hin zu der Besetzung von Basen in der Kampfzone.

Gameplay in Battle Steed: Gunma

„Die Grafik ist auf dem Level, dass man es für ein Mobile-Game halten könnte“

Was sagen die Rezensionen? Die Rezensionen fallen größtenteils negativ aus. Es gibt gerade einmal 33 % positive Reviews auf Steam zu Battle Steed: Gunma (via steam).

Der User solreavir schrieb in seiner positiven Rezension:

Jetzt, wo das Spiel nicht mehr kostenpflichtig, sondern kostenlos ist, hoffe ich, dass die Zahl der Spieler wächst. Es gibt immer noch einige Bugs, wie z.B. die Cursor-Tasten, die manchmal funktionieren und manchmal nicht, wenn man versucht, ein Spiel auszuwählen oder sich durch die Optionen zu bewegen. Vom Gameplay her ist es typisch TPS [Third-Person-Shooter] fair. Die Präsentation ist gut. Waffen und Taktik und die Auswahl an Robotern ist gut. Aber der Nahkampf ist ein bisschen langweilig, vielleicht könnte man ihn mit einem ‚Two-Hit-Strike‘ oder einem ‚Lunging Dash‘ auf den anvisierten Gegner interessanter machen. Es braucht definitiv ein paar mehr Werbevideos in den sozialen Medien, um das Interesse an dem Spiel wieder zu wecken, nachdem die Leute durch den vorherigen Preis des Spiels und den Mangel an Inhalten abgeschreckt wurden. solreavir via steam

Negative Kommentare kritisieren vor allem das PvP und die Grafik im Spiel:

Mohohott: „Die Grafik ist auf dem Level, dass man es für ein Mobile-Game halten könnte. Auf einem Computer, auf dem auch detaillierte Darstellungen funktionieren, hatte ich etwa 10 Frames in der niedrigsten Einstellung.“

Parin: „Keine Leute […] keine schnellen Matches.“

treeofeter: „Als ich mir die Rangliste ansah, kam es mir seltsam vor, dass der Erstplatzierte 5 Siege im Spiel hatte. Aber es dauerte über 20 Minuten für das erste Spiel zu matchen […]“

Jedoch muss angemerkt werden, dass sich viele der Rezensionen auf die Early-Access-Version beziehen und es auch insgesamt nur 39 Rezensionen gibt. Einige der Kritikpunkte könnten daher durch das größere Update beim Spiel-Launch verbessert worden sein.

Welche Änderungen gab es im Spiel seit dem Release? Mit dem Release am 11. August 2022 nahmen die Entwickler Änderungen an Battle Steed: Gunma vor und überarbeiteten einige Aspekte aus dem Early Access.

Unter anderem wurde das Spiel von kostenpflichtig auf F2P umgestellt. Bugs wurden gefixt und das System verbessert. Auch die Grafik im Spiel bekam eine Überarbeitung und es stehen mehrere Kampf-Modi zur Verfügung (via steam).

Was haltet ihr von Battle Steed: Gunma? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

