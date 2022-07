Neues MOBA erinnert an eine Mischung aus Destiny und Helden-Shooter – Startet kostenlos bei Steam und Epic

Fault: Elder Orb kommt am 18. Juli kostenlos auf Steam und im Epic Games Store. Infos zum Release des MOBA-Shooters gibt es hier.

Was ist Fault: Elder Orb für ein Spiel? Fault: Elder Orb ist ein Third-Person MOBA, in dem ihr mit Helden gegen andere Spieler kämpft. Es stammt vom Game-Entwickler Stranger Matter Studios.

Worum geht es in Fault: Elder Orb? Zwischen den kollidierenden Universen kämpft der Spieler mit seinem Helden um das Fortbestehen der eigenen Welt. Mit der Macht der „Aspects“ und legendärer Ausrüstungen geht es in den Kampf.

Was kostet Fault: Elder Orb? Momentan kostet der Early Access des Spiels auf Steam 8,19 Euro. Ab dem 18. Juli 2022 kann man das Spiel über den Epic Games Store und auf Steam kostenlos holen.

Für welche Plattformen wird Fault Elder Orb erscheinen? Bisher ist das Spiel für PC verfügbar. Ein Release für Playstation und Xbox ist geplant.

Hier seht ihr den Trailer zum Free to Play-Launch von Fault: Elder Orb:

Das ist Fault: Elder Orb

Wie spielt sich Fault: Elder Orb? MOBA steht für Multiplayer Online Battle Arena. In Fault: Elder Orb treten 2 Teams mit jeweils 5 Spielern in einem Match innerhalb eines abgegrenzten Kampfgebiets gegeneinander an.

Jedes Team verfügt zu Beginn eines Matches über einen Stützpunkt. Zwischen den gegnerischen Lagern liegen drei Wege und neutrale Gebiete. Die Hauptmission eines Matches besteht darin, die Basis der Gegner zu zerstören.

Wer zuerst den Stützpunkt des Gegners zerstört, den sogenannten Kern, heimst den Sieg für sein Team ein.

Was für Helden gibt es in Fault: Elder Orb? Es gibt momentan insgesamt 24 Helden. Es sollen aber im Laufe der Zeit weitere Helden hinzugefügt werden.

Die Spieler können alle Helden im Verlauf des Spiels kostenlos freischalten. Es wird dafür also keine in-Game-Käufe benötigt.

Verschiedene Helden stehen für den Kampf zur Verfügung

Wie wird der Spieler stärker? Innerhalb der Matches kann Gold gesammelt werden, wovon sich der Spieler Items zur Verbesserung des Helden kaufen können.

Es wird zudem ein „Feasts“-System geben: Dadurch wird der Spieler stärker, wenn er bestimmte Ziele innerhalb eines Matches erreicht.

Ein paar der verfügbaren Items in Fault: Elder Orb, via playfault.com

Was sind Aspects? In Zusammenhang des Auflevelns spielen auch die sogenannten Aspects (Deutsch: Aspekte) eine Rolle. Das sind passive Effekte, die zu Beginn des Matches ausgewählt werden können.

Durch sie wird ein Held stärker. Bis zu 2 aus den insgesamt 15 Aspekten können ausgewählt werden. Sie können entscheidend dafür sein, ob ein Gefecht gewonnen oder verloren wird und stützen euren persönlichen Spielstil.

Was erinnerte uns im Fault: Elder Orb-Trailer an Destiny? Im Trailer gab es ein paar Elemente zu sehen, die an Destiny erinnerten. Die Fähigkeiten der Helden im Trailer ähnelten teilweise denen der Figuren in Destiny: wie die Titan-Bubble, die Stürmer-Ulti und die Nova-Bombe des Warlocks.

Außerdem erinnert das Setting etwas an die verfallenen Gebiete der Erde im Mix mit den Überresten der träumenden Stadt.

Was haltet ihr von Fault: Elder Orb? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

