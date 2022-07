Kostenloser Drachen-Shooter kommt jetzt auch für PS5 und Xbox One – Punktet mit epischen Luftkämpfen

Der Drachen-Shooter Century: Ages of Ashes kommt heute für Xbox One und bald auch für PS4 sowie PS5 heraus. Das Spiel ist Free2Play und ihr könnt als Drachenreiter gegen andere Spieler in epischen Luftschlachten antreten. MeinMMO stellt euch den Titel näher vor.

Was ist Century: Ages of Ashes für ein Spiel? Das Spiel ist ein Fantasy-Shooter, in dem ihr als Drachenreiter in Luftkämpfen gegeneinander antretet.

Ihr könnt eure Spielcharaktere und Drachen aufleveln und sie mit Ausrüstungsgegenständen individualisieren.

Das Spiel hatte seinen Steam-Release am 2. Dezember 2021. Am 10. März 2022 gab es den Release für die Xbox Serie X/S. Century: Ages of Ashes stammt vom Spiele-Studio Playwing.

Wann launcht Century: Ages of Ashes für welche Plattform?

Bereits erschienen: PC & Xbox Series X/S

12. Juli 2022: Launch für Xbox One

19. Juli 2022: Launch für PS4 und PS5

Den englischen Launch-Trailer zum Konsolen-Release für Xbox One und PS4/PS5 findet ihr hier auf YouTube.

Wie viel kostet Century: Ages of Ashes? Das Spiel ist Free2Play und damit kostenlos. Es gibt die Option zu in-Game-Käufen.

Century: Ages of Ashes – Das ist der Drachen-Shooter

Es gibt mehrere Spielmodi, in denen ihr euch mit anderen Spielern messen könnt:

Gemetzel: Hier tötet ihr Gegner für Punkte, wodurch das Kopfgeld auf euch steigt. Je größer das Kopfgeld auf einen Gegner, desto mehr Punkte bekommt ihr bei seiner Tötung.

Hier tötet ihr Gegner für Punkte, wodurch das Kopfgeld auf euch steigt. Je größer das Kopfgeld auf einen Gegner, desto mehr Punkte bekommt ihr bei seiner Tötung. Kriegsbeute: Ihr klaut Gold von NPCs und den Feinden. Gleichzeitig müsst ihr euer eigenes Gold verteidigen

Ihr klaut Gold von NPCs und den Feinden. Gleichzeitig müsst ihr euer eigenes Gold verteidigen Tore des Feuers: Ihr müsst eine Flagge ergattern und durch Tore innerhalb der Spielarena fliegen. Dafür bekommt ihr Punkte. Hier spielen zwei Teams gegeneinander.

Ihr müsst eine Flagge ergattern und durch Tore innerhalb der Spielarena fliegen. Dafür bekommt ihr Punkte. Hier spielen zwei Teams gegeneinander. Überleben: 18 Spielern in 3 Teams treten gegeneinander an. Das Team, das zuletzt übrig bleibt, gewinnt. Es ist eine limitierte Anzahl an Wiederbelebungen durch Teammitglieder möglich.

Epische Luftkämpfe als Drachenreiter

Wie groß sind die Teams? Gespielt wird rundenweise und in Teams von 3vs3 bis hin zu 6vs6vs6 Kämpfen.

Welche Klassen gibt es? Im Spiel kann der Spieler eine aus vier verschiedenen Klassen wählen. Jede von ihnen verfügt über ihre eigenen Fähigkeiten und Hintergründe. Zur Auswahl stehen:

Windwache: Gehören zur Skeld-Armee und sollen das größte Königreich des Kontinents beschützen.

Gehören zur Skeld-Armee und sollen das größte Königreich des Kontinents beschützen. Marodeur: Sind häufig Wilderer und skrupellose Kopfgeldjäger, ohne Zugehörigkeit zu einem Reich. Sie sind gut darin, ihre Beute auzuspüren und zu jagen.

Sind häufig Wilderer und skrupellose Kopfgeldjäger, ohne Zugehörigkeit zu einem Reich. Sie sind gut darin, ihre Beute auzuspüren und zu jagen. Phantom: Sind angeblich die einzigen Erben der ersten Orden der Drachenhüter. Ihre Stärke liegt in der Tarnung.

Sind angeblich die einzigen Erben der ersten Orden der Drachenhüter. Ihre Stärke liegt in der Tarnung. Sturmerzeuger: Sie sind spirituelle Wächter des valkürianischen Gebirges. Sie besitzen die Gabe, Stürme zu beherrschen.

Neue Klassen sollen im Laufe der Zeit hinzukommen, um das Spielerlebnis zu erweitern.

Die Ausrüstung der Figuren kann angepasst werden

Wie können die Charaktere individualisiert werden? Bei jedem Levelaufstieg können die Spieler ihre Charaktere sowie Drachen weiter anzupassen. Die Items dazu können im Spiel oder über den Shop geholt werden.

Die Drachen können mit Skins, Panzerungen für den Rücken oder Sätteln ausgestattet werden. Für die Reiter stehen Rüstungen, Mäntel oder Waffen zur Auswahl.

Im Kampf wird außerdem „Erfahrung“ gesammelt, die wiederum dafür verwendet werden kann, neue Reitdrachen auszubrüten.

Alle kostenpflichtigen Skins sind rein kosmetisch und bringen euch keinerlei Vorsprung im Kampf.

Wie erfolgreich war Century: Ages of Ashes bisher auf Steam? Die Rezensionen sind größtenteils positiv. Sowohl was die kürzlichen (70 % positiv bei 255 Rezensionen) als auch was die Gesamtheit (73 % positiv bei 12.795 Rezensionen) angeht (via steam, Stand 12.07.2022).

Was ist in Zukunft für Century: Ages of Ashes geplant? Nicht nur für die Plattformen PS4/PS5 und Xbox One ist der Release geplant. Noch 2022 soll eine Mobile-Version des Spiels erscheinen. Das Spielstudio arbeitet momentan an der Umsetzung.

Sobald die Konsolen-Launches stattfinden, wird Century: Ages of Ashes über entsprechendes Crossplay und Cross-Progression verfügen. So können die Spieler aller unterstützten Plattformen miteinander spielen und die Daten sind von einer Plattform auf eine andere übertragbar.

Was haltet ihr von Century: Ages of Ashes? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

