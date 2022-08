Atlas Fallen ist ein neues Action-RPG – Im Reveal-Trailer besticht der Titel mit beeindruckender Grafik

Was sagt ihr zu dem Reveal-Trailer von Atlas Fallen? Überzeugen euch die gezeigten Szenen oder wartet ihr auf erstes Gameplay, bevor ihr über den Titel urteilt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Insert

You are going to send email to