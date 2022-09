Neuer Team-Shooter mischt Roboter mit Rittern, startet jetzt im Early Access auf Steam

Das Intro-Cinematic von Wrath of the Lich King ist bis heute ein legendärer Kurzfilm, der WoW-Fans begeistert.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Was sagt ihr zum Early Acess von GALAHAD 3093? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wie sieht der Multiplayer in GALAHAD 3093 aus? Es gibt zwei Modi im Multiplayer. Der eine heißt „Team Deathmatch“ und der andere „Base Assault“. Dem Spieler stehen insgesamt 7 Maps zur Verfügung, in denen er beide Modi zocken kann. Wichtig soll im Spiel die Koordination mit den Teamkollegen sein, um einen Sieg zu erkämpfen.

Welche Ritter gibt es in GALAHAD 3093? Die Piloten der Roboter werden als Ritter bezeichnet und integrieren bekannte Gestalten der Artus-Geschichte in das Game. Jeder der Piloten verfügt über eine eigene aktive und passive Fähigkeit. Hier einen Überblick über einige der Figuren:

Wie sieht das Gameplay in GALAHAD 3093 aus? Die Spieler bekriegen einander im Online-PVP-Modus. Als Setting dienen futuristische Arenen, in denen 12v12-Kämpfe stattfinden.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

GALAHAD 3093 ist ein taktischer Heldenshooter, bei dem die Artus-Sage in ein neues Setting verfrachtet wird: In riesigen Kampfrobotern kämpfen die Ritter mit ihren Mechs, auch „Lanzen“ genannt, gegeneinander.

Insert

You are going to send email to