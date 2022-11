Neues Koop-Spiel auf Steam und Switch ist super niedlich, aber Spieler fürchten, es wird ihre Herzen brechen

Das Logo sieht sogar so aus, als könnte es ein Wolf sein, der ein Reh beißt, oder ein Reh, das einen Wolf tröstet (vielleicht sind ihre Eltern auch entgegengesetzte Farben, also schwarzes Reh und weißer Wolf). Niedlich aussehendes Spiel werde es auf jeden Fall mal ausprobieren“.

Was sagt die Communtiy zum Trailer von Blanc? Die Community findet den Trailer sehr niedlich und feiert den Stil des Spiels. Jedoch gibt es eine Befürchtung, die in mehreren Kommentaren geäußert wird: User fürchten sich vor einem tragischen Ende und davor, dass ihr Herz gebrochen werden könnte.

Gemeinsam bewegt man sich als Spieler durch die Schneelandschaft. Ein Spieler steuert das Reh und der andere den Wolf. Es gibt Hindernisse in der Spielwelt, die ihr dabei überwinden müsst. Der Koop funktioniert entweder lokal an einem Bildschirm oder online.

Das Spiel ist in einem schwarz-weißen Zeichenstil gestaltet. Das Design wurde zunächst vollständig in 2D auf Papier entworfen und dann in 3D umgewandelt. Interessant ist auch: Es wird keinerlei Text im Spiel geben, damit der Spieler sich voll und ganz in die Tierwelt versetzen kann,

Was ist Blanc für ein Spiel? Blanc ist ein Spiel, das von einer Tierfreundschaft handelt: Ein Wolfsjunges und ein Rehkitz haben sich in einem Schneesturm verlaufen. Nun müssen die beiden zusammenarbeiten, um die Spuren ihrer Familienmitglieder zu verfolgen und einen Weg nach Hause zu finden.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Insert

You are going to send email to