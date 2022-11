Beliebtes RPG auf Steam kostet im Angebot nur 14 € – „Wenn du D&D magst, wirst du dieses Spiel lieben“

Solasta: Crown of the Magister ist ein RPG auf Steam, das auf dem beliebten „Pen & Paper“-Spiel Dungeons & Dragons basiert. Es wird vor allem als digitale Adaption des Tabletop-Games von Spielern gelobt. Aktuell befindet sich das Game im Sonderangebot und kostet daher statt 40 € nur 14 €.

Was ist Solasta: Crown of the Magister für ein Spiel? Es handelt sich um ein rundenbasiertes RPG, das im Dungeons & Dragons-Manier funktioniert. Es ist offiziell von D&D-Macher Wizards of the Coast lizenziert und stützt sich auf die 5. Edition des bekannten Tabletop-Games.

Dungeons & Dragons ist ein „Pen and Paper“-Spiel, das man eigentlich als analoges Rollenspiel gemeinsam mit Freunden am Tisch zockt.

Ganz im DnD-Manier erkundet ihr in Solasta: Crown of the Magister Ruinen und Dungeons und sucht nach legendären Schätzen. Ihr müsst Geheimnisse aufdecken und eine große Katastrophe verhindern, welche die Welt von Solasta bedroht.

Ihr erlebt dabei in einer Gruppe von vier Charakteren Abenteuer, kämpft gegen Feinde und trefft Entscheidungen, welche die Geschichte beeinflussen.

Hier seht ihr den Release-Trailer zu Solasta: Crown of the Magister:

Charaktererstellung und rundenbasierter Kampf mit Würfeln

Wie funktioniert das Gameplay in Solasta: Crown of the Magister? Der Spieler kann sich entweder selbst einen Charakter kreieren oder eine bereits vorgefertigte Figur auswählen. Zur Auswahl stehen euch dabei verschiedene Klassen, welche über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen.

Dazu werden weitere Aspekte der Spielfigur festgelegt, wie zum Beispiel Hintergrundgeschichte, moralische Werte und Tugenden. Damit baut ihr einen vielseitigen Charakter, dessen Eigenschaften sich dann auf sein Verhalten auswirken – und auch darauf, wie die NPCs des Spiels auf euch reagieren.

Die Kämpfe laufen in Runden ab. Man kann sich fortbewegen, Zauber aussprechen oder den Gegner angreifen. Die Reihenfolge, wer agieren darf, wird per Würfelwurf festgelegt.

Gibt es einen Mutliplayer-Modus in Solasta: Crown of the Magister? Zum Release des Spiels, im Mai 2021, war das Game zunächst ein reiner Einzelspieler-Titel. Das änderte sich jedoch, nachdem am 14. April 2022 ein Koop-Update das Zocken mit anderen in Solasta: Crown of the Magister ermöglichte.

Im Multiplayer-Modus steuert ihr je nach Anzahl der Spieler eine oder mehrere Charaktere der Gruppe. Ihr seid meist unabhängig von den restlichen Spielern, was Bewegungen und Aktionen angehen.

Gewisse Entscheidungen, wie beispielsweise eine Rast, werden gemeinschaftlich getroffen und die Cutscenes werden auch für alle Mitspieler eingespielt.

Hier seht ihr ein Video mit den wichtigsten Infos zum Koop-Modus im Game:

Spieler empfehlen es besonders für DnD-Fans

Wie schneidet Solasta: Crown of the Magister auf Steam ab? Das Game wird sehr gut von der Steam-Community bewertet. Von den insgesamt 12.127 Reviews schneiden 89 % positiv ab (Stand: 15. November 2022, via Steam).

In den Bewertungen loben die Spieler das Game vor allem als eine gute Umsetzung vom Tabletop-D&D als digitales Spiel:

User Smidling: „Fantastisches Spiel! Das Naheste, was ich an D&D in digitaler Form gesehen habe! Gratuliere!“

User Dababa: „Wenn du mit D&D aufgewachsen bist, ist es ein großartiges Spiel mit viel Potenzial in Zukunft sogar noch besser zu werden.“

Ausführlich schreibt ein D&D-Spieler in seinem Review zu Solasta:

Wenn du D&D magst, wirst du dieses Spiel lieben! Es ist ein tolles Spiel, das man mit Freunden oder alleine spielen kann. Es folgt dem Hauptregelwerk von D&D 5e. Die DLCs haben sich alle gelohnt, denn sie haben großartige Gruppen- und Klassenoptionen hinzugefügt. Es gibt die Hauptszenarien, die viele Stunden Spielspaß bieten, sowie eine Reihe von Spielern erstellten Workshop-Szenarien! Ich habe es wirklich genossen, es mit meiner Spielgruppe zu spielen, wenn wir uns nicht persönlich treffen konnten. Es hat mir wirklich mehr Ideen gegeben, wie ich meine Zaubersprüche in meinen D&D-Spielen in Zukunft besser einsetzen kann, von Lichtzaubern bis hin zu Zaubern, die ein Gebiet kontrollieren. User Tigerdrow via Steam

Lohnt sich Solasta Crown of the Magister? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich Solasta: Crown of the Magister angesehen und sogar zusammen mit den Entwicklern im Koop gezockt. Im Spiel selbst hat er zwar erst wenige Stunden verbracht, aber kann etliche Spiele als Referenz heranziehen:

Vorweg: ich bin riesiger Fan von Tabletop-Rollenspielen, spiele seit Jahren Dungeons & Dragons und Das Schwarze Auge in mehreren Runden mit verschiedenen Mitspielern. Entsprechend begeistert bin ich immer von Pen-and-Paper-Umsetzungen auf dem PC. Solasta ist noch sehr weit oben auf meiner „Pile of Shame“ mit den Spielen, die ich dringend durchspielen muss. Ich habe es mir aber schon ein paar Stunden lang angesehen und hatte wirklich meinen Spaß mit der Charaktererstellung und mit der Welt. Alle Charaktere fühlen sich so an, als würden sie sich gut in die Welt einfügen. Das ist allerdings zugleich eine gewisse Schwäche. Solasta wirkt ein wenig wie ein vorgefertigtes D&D-Abenteuer, in dem alles gescriptet ist. Da die Spielercharaktere, anders als etwa in den Pathfinder-Spielen, immer Spieler-erstellt sind, haben sie keine persönlichen Interaktionen mit der Welt oder miteinander – zumindest nicht außerhalb ihrer vorgefertigten Verhaltensweisen. Trotzdem gefällt mir bereits nach etwas über 20 Stunden das Storytelling sehr und ich hätte das Spiel vermutlich schon durch, wenn mir nicht vor einer Weile Pathfinder: Wrath of the Righteous dazwischen gekommen wäre. Im nächsten Urlaub spiele ich vermutlich beides durch. Perfekt beim Warten auf Warhammer 40k: Rogue Trader, dem neuen Spiel von Pathfinder-Macher Owlcat.

Beachtet, dass Benedict mit etwa 20 Stunden nur einen Einblick in Solasta geben und knappe Vergleiche zu anderen Spielen ziehen kann. Ihr findet einen ausführlichen Test zu Solasta: Crown of the Magister bei den Kollegen auf der GameStar.

Wie viel kostet Solasta Crown of the Magister auf Steam? Aktuell befindet sich das Game im Sonderangebot auf der Spieleplattform. Ihr spart momentan 65 % des normalen Kaufpreises: Statt 39,99 € zahlt ihr aktuell 13,99 €. Das Angebot läuft noch bis zum 22. November 2022.

Hier findet ihr noch ein umfangreiches Special zu Solasta: Crown of the Magister und seinem Koop-Modus.