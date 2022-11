Strategiespiel auf Steam lässt euch gegen Riesenmonster kämpfen – Hat 90 % positive Reviews

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der Haken bei der ganzen Sache: Kaiju können nicht getötet werden. Ihr könnt sie nur so weit bringen, dass sie langsamer werden und sich zurückziehen. Jedoch kommen sie immer wieder zurück in die Städte – und das manchmal stärker als zuvor.

Wie sieht das Gameplay in Kaiju Wars aus? Das Spiel ist in 2D und im knallbunten Retro-Look gestaltet. Im Kampf gegen die Monster schickt ihr eure Kampfkräfte, wie Panzer oder Kampfflugzeuge, um die Kreaturen zu stoppen.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Was ist Kajiu Wars für ein Spiel? Das Spiel wirft euch in das typische Szenario eines Kaiju-Films.

Insert

You are going to send email to