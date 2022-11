Koop-Spiel war kurz kostenlos, sammelte über 100.000 Spieler auf Steam, gibt’s jetzt noch für unter 6 €

Mit dem neuen Cinematic zu Dragonflight erhebt sich World of Warcraft hoch in die Lüfte: Das neue Video rund um die Dracthyr kommt gut an.

Inzwischen ist die Kurve wieder etwas abgeflacht und geht tendenziell eher nach unten. Jedoch sind die Spielerzahlen immer noch solide. Am 14. November 2022 lag der Peak bei 49.552 Personen im Spiel und der 24-Stunden-Peak liegt bei 46.634 Personen (Stand: 16. November 2022, via Steamcharts ).

Vor kurzem befand sich Warhammer: Vermintide 2 in den Top-Trends auf Steam . In den letzten 30 Tagen betrug die durchschnittliche Spielerzahl 20.431. Das Spiel verzeichnete einen Zuwachs von rund 468,60 %. Der Peak der Spieler betrug in dem Zeitraum 104.134 Spieler.

Was ist Warhammer: Vermintide 2 für ein Spiel? Das Game ist Teil des bekannten Warhammer-Franchises und spielt in einer düsteren Fantasy-Welt.

