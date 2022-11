Beeilt euch – der Koop-Hit Warhammer: Vermintide 2 ist nur noch wenige Stunden gratis auf Steam

Auf Steam könnt ihr gerade Warhammer: Vermintide 2 kostenlos holen und für immer behalten. Das Angebot endet aber heute. Ihr müsst euch beeilen.

Wie lange geht das Angebot noch? Ihr habt nur noch bis 18:59 Uhr heute, am 7. November, Zeit. Danach verfällt das Angebot. Jetzt könnt ihr das Spiel kostenlos sichern und habt es dann für immer in eurer Steam-Bibliothek. Selbst, wenn ihr gerade keine Lust auf das Koop-Spiel habt, könnt ihr es euch sichern und dann in ein paar Monaten oder Jahren mit euren Freunden spielen.

Hier könnt ihr euch Vermintide 2 auf Steam sichern

Was ist das für ein Spiel? Warhammer: Vermintide 2 gehört zu den besten Koop-Spielen auf Steam. Es spielt im Warhammer-Universum. Sucht euch einen von 5 Helden aus und lasst das Schnetzeln in der First-Person-Sicht beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch Gameplay des Spiels. So könnt ihr euch schon mal einen guten Eindruck davon machen, was euch nach der Installation erwartet.

Für wen lohnt sich Vermintide 2 und wie geht es dem Spiel?

Wie sind die Spielerzahlen? Durch die Geschenk-Aktion hat Vermintide 2 auf Steam über 100.000 gleichzeitige Spieler an nur einem Tag geknackt. Seit dem 4. November gingen die Zahlen steil nach oben.

Am 5. November erreichte das Game 51.000 Spieler – Wir haben in den Bewertungen geschaut, was Vermintide 2 so gut macht.

Ist es ein Spiel für euch? Keine Frage, wenn ihr euch das Gameplay des Spiels anseht, dann wird mit Vermintide 2 schon eine spezielle Gruppe von Spielern angesprochen. Aber gehört ihr dazu? Die wichtigste Voraussetzung ist, dass ihr gerne zusammen mit anderen Spielern im Koop gegen PvE-Gegner spielt. Vielleicht hattet ihr ja schon zusammen Spaß in Left 4 Dead? Dann könnt ihr hier nun anknüpfen.

Wenn ihr ohnehin gerne in Fantasy-Welten abtaucht und dort auch gerne gegen düstere Gestalten kämpft, dann bietet sich das Game für euch an. Wir haben eine kurze Checkliste erstellt. Wenn ihr 7 Punkte mit „Ja“ beantworten könnt, dann könnt ihr euch über das geschenkte Spiel richtig freuen.

Die Checkliste für Warhammer: Vermintide 2 – Wer wird es mögen?