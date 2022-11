„Ready or Not“ ist ein taktischer Ego-Shooter im Early Access, bei dem ihr mit euerer SWAT-Einheit brenzlige Situationen auflösen müsst. Das Spiel hat 93 % positive Reviews auf Steam und ist gerade im Herbst Sale 2022 etwas günstiger zu haben.

Was ist Ready or Not für ein Spiel? Bei dem Spiel handelt es sich um einen Taktik-Shooter aus der Ego-Perspektive. Spieler werden in verschiedene Situationen geworfen, welche sie mit ihrem SWAT-Team auflösen müssen. Ready or Not erinnert dabei an die alten Rainbow-Six- oder SWAT-Spiele.

Hier seht ihr einen Trailer zu Ready or Not:

Wie sieht das Gameplay von Ready or Not aus? Auch wenn es sich bei dem Game um einen Shooter handelt, solltet ihr euren Fokus mehr auf taktisches Vorgehen legen. Das Ziel ist in erster Linie die Festnahme von Verbrechern; stumpfe Gewalt hilft euch dabei nicht weiter.

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, an die Sache heranzugehen: Schleichen, Gegner anbrüllen, bis sie ihre Waffe fallen lassen oder Gadgets einsetzen, welche nicht tödlich sind.

Hier seht ihr einige Screenshot aus Ready or Not

Das Spiel legt dabei Wert auf ein möglichst realistisches Setting, weshalb man im Game „das Eindringen von Kugeln und Querschlägern, Kevlar- und Plattendynamik und auch die Spreizung und die Wucht von Projektilen implementiert“ hat (via Steam).

Im Spiel stehen für die Einsätze 60 verschiedene Gegenstände zur Verfügung. Von verschiedenen Visieren, Mündungsmodifikationen, Magazinen bis hin zu Gegenständen, wie Schilde oder Leitern.

Es gibt zudem einen Koop-Modus durch den ihr mit euren Freunden online zocken könnt.

Wie bewerten Spieler Ready or Not? In der Anfangsphase lief es für den Shooter holprig: In der Alpha-Phase erhielt das Spiel vermehrt negatives Feedback von den Spielern. Jedoch scheint das Game im Early Access dann so einiges richtig gemacht zu haben und wurde letztendlich zum Steam-Hit.

Auch jetzt scheint der Shooter weiterhin in der Community sehr gut anzukommen. Von den insgesamt 64.896 Bewertungen fallen 93 % positiv aus (Stand: 26. November 2022, via Steam).

Wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, ob Ready or Not das richtige Spiel für euch ist, findet ihr hier noch einen ausführlichen Artikel von Shooter-Experte Mark Jevtic, der erklärt, warum Ready or Not auf Steam so erfolgreich ist.

Wie viel kostet Ready or Not? Das Game ist Teil der reduzierten Titel des Steam Herbst Sales 2022. Daher bekommt ihr das Spiel im Early-Access etwas günstiger, mit 15 % Rabatt.

Statt 35,99 € zahlt ihr momentan 30,59 €. Das Sonderangebot gilt noch bis zum 29. November 2022. Da endet der Steam Herbst Sale.

