Einst belächelter Shooter ist jetzt ein Hit auf Steam: „Was Rainbow Six Siege hätte sein sollen“

Schon 2017 wurde Ready Or Not angekündigt. Seitdem hat es mehrmals auf sich aufmerksam gemacht – aber nur selten positiv. Seit dem 18. Dezember 2021 ist das Spiel auf Steam im Early Access und geht dort durch die Decke. Die Community feiert das Spiel und nennt es besser als Rainbow Six Siege. Warum das so ist, sagt euch MeinMMO.

Was ist das für ein Shooter? Ready Or Not ist ein taktischer Shooter, der in dieselbe Kerbe schlägt wie die alten Rainbow-Six- und SWAT-Spiele. Insbesondere der 2005 erschienene Shooter-Klassiker SWAT 4 scheint eine direkte Inspiration für Ready Or Not gewesen zu sein.

Obwohl das Spiel ein Shooter ist, solltet ihr das Schießen möglichst vermeiden: Ihr spielt nämlich ein SWAT-Team, das in verschiedenen Missionen Verbrecher vorrangig festnehmen will. Wenn ihr mit exzessiver Gewalt alles umlegt, was euch vor die Flinte läuft, werdet ihr vom Spiel bestraft.

Deshalb gibt es im Spiel viele taktische Möglichkeiten, jede Situation ohne Blutvergießen zu lösen. Ihr könnt euch an Gegner anschleichen, sie anbrüllen bis sie die Waffe fallenlassen, oder Feinde mit nicht-letalen Waffen wie Tasern außer Gefecht setzen.

Im aktuellen Early Access stehen 6 Missionen zur Verfügung, die ihr alleine mit KI-Partnern oder im Koop spielen könnt. Das Spiel soll später auch in einem PvP-Modus spielbar sein. Dieser steht aktuell aber nicht zur Verfügung.

Ready Or Not erfindet sich im Early Access anscheinend neu

Was sagen die Spieler? Auf Steam sind die Spieler von Ready Or Not begeistert. Aktuell hat das Spiel etwa 5.000 Steam-Reviews, davon sind 96 % positiv (via Steam). Zudem ist es gerade die beliebteste Neuerscheinung auf Steam.

JakeTheButcher sagt auf Steam: “[Das Spiel ist] was Rainbow Six Siege hätte sein sollen.” (via Steam)

awpticC geht sogar einen Schritt weiter: “Das ist nicht was Rainbow Six hätte sein können, das ist besser.” (via Steam)

Foures schreibt: “Das ist das Spiel, auf das wir seit dem Release von SWAT 4 gewartet haben!” (via Steam)

Spieler waren nicht immer begeistert vom Spiel: Diese positive Resonanz auf Steam zeigt, wie sich das Spiel mit dem Early-Access-Release anscheinend neu erfunden hat.

Bisher war das Spiel nur in einer Alpha spielbar, die 120 € gekostet hat. Dazu durften die Alpha-Spieler dank eines strengen Embargos keine Gameplay-Videos teilen. Trotzdem hörte man immer wieder über gravierende Probleme, die die Entwickler nicht lösten.

Ein offiziell geteiltes Gameplay-Video aus 2019 hat die hoffnungsvollen Fans dann stark enttäuscht: Das Gezeigte erinnerte sie mehr an Call of Duty als an SWAT (via Gamestar).

Deshalb waren viele Spieler davon überzeugt, dass Ready Or Not ein “Betrug” sei (via reddit). Diesen Ruf scheint das Spiel mit dem Release im Early Access jetzt abgelegt zu haben.

Warum kommt das Spiel jetzt so gut an? Wie man aus den Communitys in Reddit, Steam und YouTube entnehmen kann, freuen sich die Fans vor allem über das Gameplay. Seitdem SWAT 4 2005 herauskam, hatten Spieler keinen echten ‘SWAT-Simulator’ mehr. Die “Rainbow Six”-Spiele haben sich frühestens mit Rainbow Six Vegas, spätestens mit Rainbow Six Siege, in eine andere Richtung entwickelt.

Dazu gehen die meisten Shooter heutzutage in eine actionreichere Richtung. Taktische Planungen wie in den alten SWAT- und Rainbow-Six-Spielen finden Spieler nur noch in Indie-Titeln wie Door Kickers. Deshalb jubeln Taktik-Fans wie YouTuber OperatorDrewski gerade, der sagt: “Das SWAT-Genre ist zurück!” (via YouTube)

Neue Level und PvP-Multiplayer sollen innerhalb von 1 Jahr kommen

Gibt es schon sowas wie eine Roadmap? Eine konkrete Roadmap mit genauen Terminen gibt es nicht. Entwickler Void Interactive sagt aber, dass das Spiel für etwa 12 Monate im Early Access bleiben soll. Der aktuelle Stand entspricht einer späten Alpha-Version des Spiels. Der Kauf im Early Access gibt auch Zugriff auf die Beta, die zu einem unbestimmten späteren Zeitpunkt beginnen soll.

In diesen 12 Monaten sollen mindestens 5 weitere Level erscheinen, ebenso wie neue Waffen und UI-Verbesserungen. Dazu soll der PvP-Multiplayer hinzugefügt werden.

Habt ihr Ready Or Not schon probiert? Wenn ja, habt ihr Spaß an dem ultra-realistischem Gameplay? Oder sind diese ‘SWAT-Simulatoren’ nichts für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

