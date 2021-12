Rainbow Six Siege: Super ernster Shooter bringt lustige Schneeballschlachten für die Feiertage

Wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt.

Diese Teams begegnen sich dann auf dem Schneefeld in einem Capture-The-Flag-Modus. Die Regeln sind einfach: Schnappt euch die Flagge aus der gegnerischen Basis und bringt sie in eure eigene, um Punkte zu bekommen.

Was ist das für ein Event? Normalerweise dreht sich Rainbow Six um Themen wie Terrorbekämpfung, Spezialeinheiten und Einsätze auf der ganzen Welt. Doch das neue Winter-Event nennt sich “Snow Brawl” und verwandelt Rainbow Six Siege in ein winterliches Schlachtfeld.

Festtagsbeleuchtung, Schneemänner und geschmückte Tannenbäume – solche Dinge bringt man eigentlich nicht unbedingt mit dem Taktik-Shooter Rainbow Six Siege in Verbindung. Doch genau damit lockt jetzt das neue Winter-Event.

