Ready or Not war unter Shooter-Fans eine große Lachnummer, jetzt hat es 93 % auf Steam – Woran liegt das?

Ready or Not wurde schon 2017 angekündigt, war unter Kennern aber lange Zeit eine absolute Lachnummer. Doch seit dem 18. Dezember 2021 ist das Spiel auf Steam im Early Access und feiert seitdem große Erfolge und gilt als spiritueller Nachfolger der geliebten SWAT-Spiele. MeinMMO verrät euch im Rahmen von FYNG Summer 2022, was das Spiel so gut macht.

Genre: Shooter | Entwickler: VOID Interactive | Plattform: PC | Release: 18.12.2021 (Early Access)

Auch wenn der Name nach Versteckspiel unter Kindern klingt, ist Ready or Not alles andere als ein zart besaiteter Shooter. Tatsächlich steckt hinter diesem Namen eine realistische Polizei-Simulation, in der ihr als Teil eines SWAT-Teams Kriminelle abführen wollt. Und das wenn irgendwie möglich in Handschellen statt in Leichensäcken.

Denn obwohl Ready or Not ein Shooter ist, solltet ihr auf wildes Geballere verzichten. Wenn ihr die strengen Einsatzregeln vom SWAT brecht und alles umlegt, was euch vors Fadenkreuz läuft, werdet ihr vom Spiel bestraft.

Das Spiel ist zwar noch im Early Access, doch es hat jetzt schon viel Inhalt für den Preis von 35,99 € auf Steam. Auch deshalb ist Gameplay-Trailer ganze 8 Minuten lang, denn er erklärt euch im Detail, mit welchen Methoden ihr Recht und Ordnung in diese komplett verruchte Version von Amerika bringen könnt.

Besonders ab Minute 2:30 macht der Trailer deutlich, wie anders und einzigartig sich Ready or Not spielt:

Ein ganzes Spiel wie das beste Level aus CoD: Modern Warfare

Der Hardcore-Shooter schlägt damit also in dieselbe Kerbe wie SWAT 4, ein Spiel, das kurz nach Release im Jahre 2005 eine kleine Nische von Shooter-Fans unglaublich glücklich gemacht hat. Auch uralte Rainbow-Six-Games wie Raven Shield oder Rogue Spear sind die deutlichere Inspiration als Franchise-Ableger wie Siege – vom Alien-Shooter Rainbow Six Extraction ganz zu schweigen.

Falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, weil ihr diese Spiele verpasst habt oder zu der jüngeren Generation gehört: Erinnert ihr euch an das beste Level in CoD: Modern Warfare (2019)? Wo ihr als Spezialeinheit in tiefster Dunkelheit mit Nachtsicht-Visieren ein Haus räumt, was gleichermaßen voll mit bewaffneten Terroristen und unschuldigen Zivilisten ist?

Ready or Not ist dieses Level, ausgeweitet auf ein ganzes Spiel. In einem modernen, urbanen Setting seit ihr ein Team der besten Polizisten, ausgerüstet mit der neuesten Militärtechnik, und müsst in Extremsituationen die richtige Entscheidung treffen. Weil die Situationen schnell eskalieren und ihr in Sekundenbruchteilen draufgehen könnt, ist das Spiel oft spannender als die intensivsten Horror-Games.

Durch die Türkamera mehrere Gegner zu sehen ist furchteinflößend Auch in puncto Atmosphäre und Grafik kann der Shooter überzeugen Ready or Not erinnert an die besten Momente aus CoD Modern Warfare

Mehr noch, alle Level im Spiel haben mehrere Missionen zur Auswahl, die unterschiedlich schwierig zu lösen sind. Dazu ändert sich die Verteilung von Gegnern, Zivilisten und ihrem Verhalten mit jedem neuen Versuch eines Levels.

Egal, ob ihr eure Mission in einem zugemüllten Haus, einer Schule oder einem Nachtclub ist: Euer Ziel ist es, jede Situation möglichst ohne Blutvergießen zu lösen. Dafür könnt ihr euch an Gegner anschleichen, sie durchs Anbrüllen einschüchtern, als letzte Warnung in die Luft ballern oder mit Tasern betäuben. Nur, wenn alle Stricke reißen, solltet ihr auch tödlich schießen.

Damit das klappt, müsst ihr gerade in den schweren Missionen auch mit eurem Team vor quasi jeder Tür die Situation einschätzen, einen Schlachtplan aushecken und ihn gut koordiniert durchführen. Das könnt ihr entweder als Solo-Spieler mit Befehlen für eure Bot-Partner, oder im Koop mit euren Freunden.

Vom „Betrug“ zum Heilsbringer der SWAT-Fans

Bereits im Dezember berichteten wir euch davon, wie gut dieses Spiel bei Shooter-Kennern ankommt. Das ist seitdem nur noch deutlicher geworden. Damals hatte das Spiel noch 5.000 Steam-Wertungen, etwa 6 Monate später sind es beinahe 44.000, wovon 93 % positiv sind.

Manche dieser Wertungen sagen, dass Ready or Not das ist, „was Rainbow Six Siege hätte sein sollen“. Andere gehen sogar einen Schritt weiter und sagen: „Das ist nicht, was Rainbow Six hätte sein können, das ist besser.“ Es sei sogar eine Art Heilsbringer für Fans von SWAT-Simulatoren, die seit 2005 kein wirklich neues Spiel dieser Art bekommen haben.

Das war aber nicht immer so positiv. In einer Alpha-Version galt das Spiel als „Betrug“, der von leichtgläubigen Spielern ganze 120 € abgezwackt hat, um ihnen entgegen großer Versprechungen einen schlechten PvP-Shooter in Form eines CoD-Klon hinzuklatschen (via reddit). Diesen Ruf scheint das Spiel spätestens mit dem Release im Early Access jetzt abgelegt zu haben.

Mit Befehlen an die Bot-Kollegen könnt ihr auch Solo taktisch spielen Ihr könnt im Vorfeld komplexe Loadouts für alle 5 Teammitglieder erstellen Die Level bieten verschiedene Missionstypen Manche Level wecken sofort Erinnerungen an SWAT 4

Neben dem Gameplay, das „einfach ein taktischer Genuss“ ist, der „sich zu zweit oder mit mehreren Spielern bockt“, werden in den Steam-Reviews auch die kontinuierlichen Updates gelobt. Erst vor wenigen Tagen wurde ein ausführliches Update für den Juni angekündigt (via Steam), in dem vor allem die AI-Gegner deutlich schlauer und unberechenbarer gemacht werden sollen.

Der volle Release von Ready or Not ist für etwa Dezember 2022 angekündigt. Bis dahin sollen noch weitere Maps, Waffen sowie UI- und Gameplay-Verbesserungen kommen. Auch ein PvP-Modus soll noch kommen.

Ready or Not füllt eine Lücke, die dem Markt gut tut

Pro Intensives, realistisches Gameplay

Einer der wenigen modernen ‚SWAT-Simulatoren‘

Unnötige Gewalt wird bestraft, taktisches Vorgehen belohnt

Spaßiger Koop-Modus

Viele Loadout-Möglichkeiten Contra Noch im Early Access

Sehr langsames Spieltempo ist nicht etwas für jeden

Deutsche Übersetzung unausgereift und lückenhaft

Tutorial ist etwas versteckt („Test Level“ in der Missions-Auswahl)