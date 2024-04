Um an das letzte Ergebnis zu gelangen, müsst ihr die linke Ziffer mit der mittleren multiplizieren und dann nochmal die mittlere mit der rechten Ziffer. Zum Schluss addiert ihr die Ergebnisse der beiden Multiplikationsaufgaben und kommt so auf ein drittes Ergebnis. Reiht nun alle Ergebnisse nebeneinander an und erhaltet so die sechsstellige Zahl, die ihr für den Code benötigt. Für das Verständnis nochmal:

Wie löse ich die Quest? Bei der Quest handelt es sich um ein Rätsel, das ihr in Form einer Rechenaufgabe lösen müsst. Begebt euch für den ersten Schritt in den Vorraum des Audienzzimmers und interagiert dort mit der Eingabetafel. Der genaue Standort wird euch auf eurer Karte markiert.

