FIFA 23: Gerade bekommt ihr absolut irre Karten innerhalb von Minuten, um endlich euer Traumteam zu bauen

Das FIFA-23-Jahr neigt sich dem Ende und EA wirft gerade zu mit Top-Karten um sich. Hier lohnt sich vor allem eine SBC, um endlich absolut verrückte Karten ins eigene Team zu bekommen.

Habt ihr FIFA 23 bereits zur Seite gelegt und wartet schon auf FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24? Dann ist jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um FUT 23 nochmal anzuschmeißen. Denn, wenn ihr schon immer mal mit einem absoluten Top-Team spielen wolltet, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt.

Eine SBC (Squad Building Challenge) bringt euch aktuell Top-Karten im Überfluss.

Das ist die SBC: Bei der 84+-10x-Upgrade-SBC handelt es sich um eine Aufgabe in Ultimate Team bei der ihr ein Team bestehend aus 11 Karten mit einem Gesamtrating von 87 abgeben müsst. Im Anschluß erhaltet ihr ein Pack mit 10 Karten, deren Rating mindestens 85 beträgt. Und da aktuell durch das FUTTIES-Event so viele Top-Karten wie nie in Packs sind, lohnt sich das richtig.

Öffnet man dann ein solches Pack, sieht das nicht selten so aus:

Man erhält häufig einen Mix aus richtig starken Spezialkarten, unter denen sich sogar richtige Kracher verstecken können. Ihr bekommt im Schnitt also immer ein besseres Team zurück, als das was ihr abgegeben hat.

Grandios ist zudem, dass die SBC unendlich wiederholbar ist und sich so gut wie selbst finanziert. Ihr schließt sie ab und benutzt die Spieler, die ihr nicht gebrauchen könnt einfach für eine weitere Runde. Das kann man zwar nicht ewig so machen, da 11 Spieler für die SBC benötigt werden, doch wenn ihr noch einige Gold-Karten im Verein habt, kann es lange so weitergehen.

Zumindest bis Montag, den 28. August um 19:00 Uhr, dann endet die SBC.

Community öffnet tausende Packs und ist begeistert

Auf Reddit häufen sich mittlerweile die Beiträge, bei denen die Spieler aufzählen, welche Top-Karten sie schon alles gezogen haben und welche noch in ihren Sammlungen fehlen. Generell ist die Begeisterung für die SBC aber groß und die Community ist positiv gestimmt, was sich auch in den Kommentaren widerspiegelt.

Ein paar spannende Stimmen haben wir hier für euch zusammengefasst:

Bron_Yr_Aur21: „Win von EA. Ich bin davon ausgegangen, dass das abzugebende Team mindestens ein Rating höher sein müsste.”

Mouse2662: „Ich bin davon ausgegangen, dass die SBC limitiert sein würde. Ehrlicherweise brilliant von EA. So kann jeder alles kriegen und den letzten Monat des Spiels genießen.”

gabluv: „Ich habe schon mindestens 500 abgeschlossen und mir fehlen nur Benzema, Pele, Mbappé, Messi und R9. Ansonsten habe ich alles gezogen, was mich interessiert, inklusive aller FUTTIES.”

ElBigTaco: „Es ist verrückt, dass ich FUTTIES-Benzema und TT-R9 nach 20 oder 30 von diesen Packs gezogen habe.”

wrath___: „Gottseidank, ich hab erwartet, dass sie es für uns ruinieren werden, lol. Nice Win EA, macht so weiter im nächsten Jahr.”

Was sagt ihr zu der SBC? Habt ihr sie schon ein paar Mal abgeschlossen und ein paar Kracher gezogen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

