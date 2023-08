FC 24 Ratings: Das könnten die 10 besten Stürmer werden

Schon bald erscheint FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 und es wird spannend wie die Ratings ausfallen werden. Wir haben uns Predictions zu den möglichen Stürmer-Wertungen angeschaut und zeigen euch, wer die 10 besten Angreifer werden könnten.

Noch ist zu den Ratings der Fußballer und Fußballerinnen in FC 24 noch absolut gar nichts bekannt, aber das hält ja nicht vom Spekulieren ab. Wir haben uns die Predictions zu den vermeintlich besten Stürmern in FC 24 angeschaut und verraten euch hier, welche Spieler das sein könnten.

Predictions zu den 10 besten Stürmern in EA Sports FC 24

Um diese Vorhersagen geht es: Die berühmte FIFA-Seite futbin hat eine Vorhersage zu den vermeintlich besten Stürmern angefertigt und die Leistungen der Angreifer analysiert und bewertet.

Wir haben uns die Predictions angeschaut und stellen euch die womöglich stärksten Angreifer vor.

10. Victor Osimhen (86)

Victor Osimhem gehörte in der letzten Saison eindeutig zu den besten Stürmern Europas und hat Napoli mit 31 Toren zum langersehnten Liga-Titel geschossen. Deshalb wäre ein Plus von 3 Punkten im Gesamtrating absolut verdient.

9. Christopher Nkunku (87)

Obwohl Nkunku den Großteil der abgelaufenen Saison verletzt war, traf er trotzdem stolze 16 Mal und teilte sich damit die Torjägerkanone mit Bremens Füllkrug. Es könnte also gut sein, dass der Franzose für FC 24 ein Upgrade um einen Punkt bekommt.

8. Paulo Dybala (87)

Der Argentinier, der letztes Jahr zur AS Rom wechselte, spielte eine starke Saison und schoss 24 Tore in 38 Spielen und trug dazu bei, dass die AS Rom im Europa League Finale stand. Ein starke Stürmer-Karte mit einem Upgrade von 86 auf 87 klingt daher mehr als plausibel.

7. Lautaro Martinez (87)

Martinez ist wie Dybala ein weiterer Argentinier in der Serie A, der ordentlich trifft und der ein Upgrade von 86 auf 87 erwarten könnte. Das wäre durchaus verdient, da Martinez in der abgelaufenen Saison 28 Treffer erzielte und 11 weitere vorbereitete.

6. Cristiano Ronaldo (87)

Futbin rechnet bei Cristiano Ronaldo mit einem verdienten Downgrade um satte 3 Punkte im Gesamtrating. Begründet wird dies mit einer schrecklichen Hinrunde bei Manchester United, bei der der 5 malige Ballon-D’or-Gewinner lediglich ein Tor schoss. Nach dem Wechsel in die saudische Pro League lief es zwar besser, aber für die Top 5 in FC 24 könnte es trotzdem nicht reichen.

5. Harry Kane (90)

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat in der vergangenen Saison mal wieder sensationelle 30 Tore geschossen in der Premier League und empfiehlt sich damit für die Top 5 der besten Angreifer in FC 24. Ein Upgrade von 89 auf 90 ist daher wahrscheinlich.

4. Karim Benzema (90)

Obwohl Karim Benzema aktueller Ballon D’or-Gewinner ist, geht futbin von einem Downgrade im Rating aus. Begründet wird dies mit seinem Alter sowie der Ausbeute an Toren, die in der vergangenen Saison bei lediglich 19 lag, was für seine Verhältnisse recht mager ist.

3. Robert Lewandowski (91)

Kein Up- oder Downgrade könnte es für Robert Lewandowski geben, der in der abgelaufen Spielzeit satte 33 Tore in allen Wettbewerben schoss. Insgesamt spielte er eine sehr gute Saison, die sein vorheriges Rating von 91 ziemlich genau widerspiegelt.

2. Kylian Mbappé (91)

41 Tore und 10 Vorlage sind beachtlich und werden ziemlich sicher dazu führen, dass Mbappé kein Downgrade erhält. Vermutlich wird er seine 91 behalten oder sogar nochmal Upgrade erhalten. Es bleibt spannend.

1. Erling Haaland (91)

Erling Haaland, der in FIFA 23 noch ein Rating von 88 hatte, hat in der letzten Saison zahlreiche Rekorde gebrochen, über 60 Tore geschossen und mit Manchester City sogar das Triple gewonnen. Obendrein wurde er von EA Sports zum Coverstar von FC 24 gekürt und sollte im neuen Spiel ein ordentliches Upgrade erhalten. Spannend wird nur sein, wie hoch das ausfallen wird. Kann es sogar eine 92 sein?

Was meint ihr? Seid ihr mit den Predictions zu den besten Stürmern in FC 24 einverstanden? Würdet ihr andere Ratings verteilen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

