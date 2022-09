FIFA 23: 3 Tipps für das 10-Stunden-Trial – So verschwendet ihr keine Zeit

In FIFA 23 können Spieler mit EA Play eine 10-Stunden-Testversion nutzen, um noch vor dem offiziellen Release einzusteigen. Wie nutzt man die Zeit am besten für Ultimate Team aus?

Wie ist das für ein Trial? Bei dem Trial handelt es sich um eine zeitlich begrenzte 10-Stunden-Version von FIFA 23, die Spieler mit EA-Play-Konto herunterladen und spielen können. Der offizielle Start ist der 27. September 2022, es scheint aber, als sei ein Zugang schon am 26.09. möglich.

Sobald die 10 Stunden abgelaufen sind, müsst ihr das Spiel erstmal wieder beiseitelegen und könnt dann ab Freitag, den 30. September die Standard-Edition zum FIFA-23-Release spielen, wenn ihr die kaufen möchtet.

Anders sieht es aus, wenn ihr die Ultimate Edition vorbestellt habt – die kann man auch schon ab dem 27.09. spielen.

Viele Spieler nutzen das Trial aber nicht nur zum Testen des Spiels, sondern auch, um sich schonmal ein paar Vorteile in Ultimate Team zu erspielen. Hier findet ihr 3 Tipps, wie ihr das Trial so gut ausnutzt, wie möglich.

1. Schließt FIFA 23 komplett, wenn ihr nicht spielt

Warum ist das wichtig? Dieser Tipp galt schon bei den früheren FIFA-Teilen und dürfte auch diesmal wichtig sein: Ihr solltet das Spiel vollständig schließen, wenn ihr nicht spielt. Geht nicht nur ins Hauptmenü zurück oder minimiert euer Fenster, sondern schließt das Spiel komplett.

Der Grund dafür ist klar: Läuft das Spiel im Hintergrund eurer Konsole oder eures PCs weiter, lauft ihr Gefahr, dass die Zeit weiter runter tickt.

2. Ultimate Team: Nutzt eure Zeit für Spiele und Coin-Boosts

10 Stunden in FIFA 23 am besten verwenden: Das beste, was ihr im Trial zu FIFA 23 machen könnt, um Münzen zu bekommen, lautet: Spielen. Verschwendet eure Zeit nicht mit Packs-Öffnen oder SBCs, sondern versucht, euer Team so schnell wie möglich auf den Platz zu bekommen.

Vor allem könnt ihr Münz-Boosts aus dem Saisonfortschritt oder über Boni verdienen, um pro Match eine größere Menge Münzen zu bekommen. So seid ihr auf einem guten Weg, schnell euer Münzkonto zu füllen.

Viele Belohnungs-Animationen im Spiel kosten eine Menge Zeit

Achtet auch auf Aufgaben und Ziele: In FIFA 23 gibt es jede Menge Ziele und Aufgaben, die ihr in Ultimate Team abschließen könnt. Einige davon bringen Münz-Boosts, Packs oder zumindest XP für den Saisonfortschritt. Verschafft euch am besten einen kurzen Überblick, bevor ihr in eure Matches startet. Denn wenn ihr die Bedingungen bestimmter Ziele erfüllt, könnt ihr quasi „nebenbei“ noch ein paar Extra-Belohnungen verdienen.

3. Trading, SBCs, Belohnungen – Ab in die Web App

Was ist mit meinen Belohnungen? Natürlich bekommt ihr auch Münzen, wenn ihr in Ultimate Team Packs öffnet, Spieler verkauft und Belohnungen einsammelt. Aber: Dafür müsst ihr nicht eure Trial-Zeit verwenden.

Das Suchen und Bieten auf dem Transfermarkt, Verein durchschauen, Pack-Animationen, Ziel-Belohnungen einsammeln – das kann jede Menge Zeit kosten. Nutzt für sowas lieber die Web App – dort könnt ihr alle „Organisations“-Aufgaben in Ultimate Team genauso gut erledigen und verliert keine Trial-Zeit.

Wichtig hierbei: Verlasst erst auf der Konsole oder dem PC Ultimate Team und geht zurück ins Hauptmenü, bevor ihr euer Spiel schließt und in die Web App wechselt. Sonst wird euch die Anmeldung verboten, weil ihr zumindest einige Minuten noch auf eurem anderen Gerät als angemeldet geltet.

Hat die Trial-Version nur Ultimate Team?

Was könnt ihr im Trial machen? Auch, wenn das 10-Stunden-Trial zeitbegrenzt ist, könnt ihr inhaltlich auf alles zugreifen. Wenn ihr kein großes Interesse an den FUT-Boni habt, dann könnte sich ein Blick auf die anderen Modi lohnen.

Wenn ihr das Trial quasi als Demo-Ersatz nutzt, um zu schauen, ob der neue FIFA-Teil etwas für euch ist, solltet ihr nicht nur bei Ultimate Team reinschauen. Dieser Modus ist zwar der größte in FIFA 23, aber nicht für jeden etwas.

Im Karrieremodus beispielsweise könnt ihr den Verein eurer Träume an die Weltspitze führen. Über die letzten Jahre hat sich da ein wenig was geändert: In FIFA 21 wurde die Karriere mit ein paar tieferen Manager-Elementen bestückt, die immer noch da sind. Seit FIFA 22 könnt ihr auch einen komplett eigenen Verein bauen.

In FIFA 23 könnt ihr außerdem erstmals „echte“ Trainer übernehmen

Ted Lasso aus der Fernsehserie ist mit seinem AFC Richmond auch spielbar

Und es gibt jetzt einen „Highlight“-Modus in der Karriere, der euch nur durch die Top-Spots eines Spiels führt

Der Karrieremodus eignet sich gut, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen und sich ins Gameplay reinzufuchsen. Auch mit Freunden auf der Couch kann man das gut spielen – gemeinsam gegen die KI. Alternativ könnt ihr im Anstoß-Modus gegeneinander antreten. Auch Volta oder Pro Clubs sind schon verfügbar.

Als PC-Spieler solltet ihr euch sowieso genauer anschauen, wie ihr das neue FIFA 23 wahrnehmt – denn die Version hat technisch nun endlich zu PS5 und Xbox Series X|S aufgeschlossen. Damit sind nun auch jede Menge neue Animationen und ein etwas anderes Gameplay-Gefühl im Spiel.

Auf Twitch ist FIFA 23 bereits seit dem Wochenende zu beobachten: Einige deutsche Streamer waren ganz oben dabei.