FIFA 23: Die 6 spannendsten Bundesliga-Talente zum Release

Starke Talente sind schon immer ein wichtiger Teil von FIFA gewesen – das wird auch in FIFA 23 der Fall sein. Welche Bundesliga-Spieler sind da am interessantesten?

FIFA 23 erscheint am 30. September – der Release ist also noch ein paar Wochen hin. Die Bundesliga-Saison ist derweil schon wieder gestartet: Seit dem 5. August rollt der Ball in Deutschlands oberster Spielklasse.

In der Bundesliga spielen einige der spannendsten Fußball-Talente der Welt. Das dürfte besonders interessant werden, wenn es darum geht, neue Spieler im Karrieremodus von FIFA 23 zu verpflichten.

Welche Spieler die besten Talente werden, ist noch nicht offiziell bekannt. Aber wir schauen hier mithilfe der Fußball-Daten von Transfermarkt.de schonmal auf einige Namen, die auf jeden Fall starke Verpflichtungen für eure Karriere werden dürften.

Jude Bellingham

Das ist Jude Bellingham: Gerade mal 19 Jahre ist der Dortmunder Mittelfeldspieler alt. Das ist manchmal schwer zu glauben, wenn man sieht, wie stark Bellingham jetzt schon in der Bundesliga agiert.

In FIFA 22 hat Bellingham noch eine 79er-Karte bekommen, ihm dürfte aber ein ordentliches Ratings-Upgrade in FIFA 23 bevorstehen. In der Vergangenheit überzeugte er bereits durch eine gute Kombination aus starken Pässen, Dribbling und Geschwindigkeit – das dürfte in FIFA 23 nur noch besser werden.

In FUT 22 machte Bellingham eine starke Entwicklung durch

Durch sein junges Alter hat Bellingham noch jede Menge Entwicklungspotenzial, ist aber schon auf einem sehr hohen Level. Dementsprechend dürfte er ein Top-Talent in FIFA 23 werden, aber auch teuer.

Alphonso Davies

Das ist Alphonso Davies: Der kanadische Nationalspieler vom FC Bayern gilt jetzt schon als einer der besten Linksverteidiger der Welt. 21 Jahre ist Davies alt – also zwei Jahre älter als Bellingham, aber immer noch am Anfang seiner Karriere.

Auch Davies gehörte in FIFA 22 zum TOTS

In FIFA 22 gehörte er sowieso schon zu den beliebtesten Spielern – durch sein irres Tempo, aber auch seine Offensivstärke. In FIFA 23 dürfte ihm ein Upgrade ins Haus stehen, im Karrieremodus könnte er nach ein paar Jahren der beste Linksverteidiger überhaupt sein.

Florian Wirtz

Das ist Florian Wirtz: Florian Wirtz ist 19 Jahre alt und im offensiven Mittelfeld von Bayer 04 Leverkusen zu Hause. Seit 2021 tritt er außerdem für die A-Nationalmannschaft an, nachdem er bereits Jahre zuvor die U-Mannschaften durchlief. 2020 gewann er die goldene Fritz-Walter-Medaille für den besten Nachwuchsspieler.

Wirtz bekam zum Ende ebenfalls irre Werte

Im realen Leben kann Wirtz gerade nur von Außen zuschauen, aufgrund eines Kreuzbandrisses. In FIFA 23 dürfte er allerdings bei vielen Spielern von Anfang an eine beliebte Wahl sein, wenn es um starke Talente für die Karriere geht. In FIFA 22 gehörte er übrigens zu den Future Stars – da sagte ihm das Event eine ziemlich starke Karriere in der Zukunft voraus.

Ryan Gravenberch

Das ist Ryan Gravenberch: Gravenberch ist ein Neuzugang für die Bundesliga. Der 20-Jährige wechselte im Sommer von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München.

Der vielseitige Fußballer kann schon auf einige Titel zurückschauen: Dreimal holte er die Meisterschaft mit Ajax, dazu zweimal den niederländischen Pokal. Nun wird er mit den Bayern daran anknüpfen wollen.

In FUT 22 bekam Gravenberch begehrte Spezialkarten

Bislang kam Gravenberch für seinen neuen Verein erst zu vier Einwechslungen in der Bundesliga, ein Tor oder eine Vorlage waren noch nicht dabei. Das dürfte sich in Zukunft allerdings ändern.

Schaut man nur auf FIFA, konnte Gravenberch im letzten Jahr schon mit tollen Werten auftrumpfen. Sein Rating war für einen so jungen Spieler schon gut, mit sehr ausgewogenen Werten in so ziemlich allen Bereichen. Außerdem bekam er in Ultimate Team Spezialkarten bei den Future Stars, TOTS und über eine Moments SBC.

Wenn die Werte dieser Karten ein Indikator dafür sind, welches Potenzial er in der Karriere haben wird, dann ist Gravenberch im Karrieremodus von FIFA 23 ein Pflichtkauf.

Jamal Musiala

Das ist Jamal Musiala: Musiala ist der jüngste Bundesliga-Torschütze des FC Bayern, mit gerade mal 17 Jahren und 205 Tagen. Ebenso hält er den Titel „Jüngster Champions-League-Torschütze“ (17 Jahre, 363 Tage) des FC Bayern.

Man sieht: Bei Musiala ging es früh mit den Toren los. Mittlerweile ist Musiala 19, Nationalspieler und stand diese Saison bei 5 Spielen dreimal in der Startelf, wurde einmal eingewechselt und verpasste ein Spiel verletzungsbedingt. Die bisherige Ausbeute: 3 Tore, eine Vorlage.

Musiala in FIFA 22

Musiala wird im realen Fußball eine große Karriere vorausgesagt. Da liegt es nahe, dass er auch in FIFA 23 ein Top-Talent werden dürfte.

Übrigens: Mehr zu den Bayern-Ratings in FIFA 23 erfahrt ihr hier.

Karim Adeyemi

Das ist Karim Adeyemi: Bleiben wir direkt bei den Stürmern. Adeyemi wechselte im Sommer 2022 von Salzburg nach Dortmund, nachdem er in der vorherigen Saison Tore am Fließband in der Bundesliga Österreichs erzielt hatte.

Adeyemi in FIFA 22

19 Tore und 5 Vorlagen stehen da in 29 Partien zu Buche, dazu kommen drei Treffer und 2 Vorlagen bei 8 Spielen in der Champions League. In FIFA 22 hatte der Angreifer noch eine 71er-Silberkarte, bekam zum Schluss der Saison aber eine 89er-TOTS-Karte.

Was beide Karten ausmachte, waren sehr hohe Geschwindigkeits- sowie starke Dribbel- und Schusswerte. In FIFA 23 dürfte er zu den spannendsten Talenten der Bundesliga zählen, die sich nach ein paar Jahren im Karrieremodus richtig stark entwickeln und euer Team verbessern.

Auf welche Talente freut ihr euch in FIFA 23 am meisten? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Während starke Talente in den Ratings steigen, sind einige der älteren Spieler mittlerweile am sinken. Welche Spieler werden jetzt die Besten? Hier schauen wir es uns an.