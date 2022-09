FIFA 23 kommt näher und immer mehr Infos zum Spiel werden veröffentlicht. Nun zeigte EA Sports einige der sogenannten „OTW-Spieler“ – Karten, die immer besser werden können.

Was sind OTW-Spieler in FIFA 23? Die OTW-Spieler gibt es bereits seit ein paar Jahren in Ultimate Team. OTW steht für „Ones To Watch“ – also Spieler, die man im Auge behalten sollte.

Diese Karten können nur Spieler bekommen, die zur neuen Saison im realen Fußball den Verein gewechselt haben. Das Besondere an ihnen: Sie haben die Möglichkeit, ihre Werte immer weiter zu verbessern.

Wie läuft das OTW-Upgrade? Wie in der Vergangenheit gibt es immer dann ein Upgrade, wenn der Spieler eine leistungsbezogene Spezialkarte bekommt – also beispielsweise eine „Team of the Week“ oder „Man of the Match“-Karte. Das bedeutet: Je besser ein Spieler im realen Leben ist, desto stärker kann auch seine OTW-Karte werden.

Zudem gibt es ein Upgrade, wenn das Team des Spielers in der Liga aus 8 Matches ab dem 30. September 3 Siege holt. Dabei muss der Spieler nicht selbst spielen.

Das ist neu: Als dritte Möglichkeit wird es ein Upgrade zur Weltmeisterschaft geben: In FUT 23 soll auch das „Nations to Watch“-System für bessere Werte sorgen. Da können Spieler ein einmaliges Upgrade bekommen, wenn ihre Nationalmannschaft ein Spiel bei der WM gewinnt. Dabei muss der Spieler selbst nicht spielen und offenbar auch nicht Teil der Mannschaft sein (via EA.com).

Nun wurden die ersten 4 Spieler veröffentlicht, die eine solche Karte bekommen können.

Das sind die ersten 4 OTW-Spieler in FIFA 23

Wer bekommt eine OTW-Karte? Via Twitter zeigte EA Sports die ersten 4 Namen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dabei handelt es sich um:

Erling Haaland, der von Dortmund zu ManCity wechselte

Raheem Sterling, der wiederum ManCity für Chelsea verließ

Darwin Núñez – den zog es von Benfica zum FC Liverpool

Richarlison – der Neuzugang von Tottenham kam vom FC Everton

Auffällig: Hierbei handelt es sich bislang nur um Premier-League-Spieler. Es dürften aber noch eine Menge Spieler dazu kommen. Allerdings sind auch diese vier schon interessant.

Haaland bekommt laut dem Xbox-Leak ohnehin schon eine starke Karte mit einem Wert von 88, wenn diese bis zum FIFA 23 Release so bleiben sollte.

Schaut man auf seine aktuellen Zahlen, dürfte außerdem so manche Team-of-the-Week-Karte rumkommen: In 6 Premier-League-Spielen schoss Haaland jetzt schon 10 Tore. Wenn das so weitergeht, könnte die OTW-Karte brutal werden.

Doch auch die übrigen Karten sind spannend, denn Sterling und Richarlison sind aufgrund ihrer Werte sowieso schon seit Jahren Favoriten bei FIFA-Spielern. Und auch Núñez könnte bei Liverpool ein paar Upgrades bekommen.

Wann erscheinen die Karten? Es ist davon auszugehen, dass die OTW-Karten mit dem Release am 30. September ins Spiel kommen – schließlich zählt ab da schon der Upgrade-Counter. Die OTW-Karten gehören in der Regel zu den frühen Events in Ultimate Team. Allerdings wird man voraussichtlich Glück brauchen, um sie zu bekommen.

Zudem bekommen Vorbesteller der Ultimate Edition einen solchen Spieler in Ultimate Team – welcher das ist, ist aber ebenfalls dem Glück überlassen.