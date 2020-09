EA Sports veröffentlicht die Ratings der neuen Icons in FIFA 21. Wir zeigen euch, wie stark Cantona und Lahm werden.

So stark ist Icon-Cantona: EA hat soeben ein Video zu Eric Cantona auf Twitter veröffentlicht. Dieses bestätigt die neuen Ratings seiner Icon-Karten:

Cantona Basis Icon: 88er Rating

Cantona Mittlere Icon: 90er Rating

Cantona Prime Icon: 93er Rating

Damit erhält die Legende von Manchester United ein Set richtig starker MS-Karten, die sehr begehrt sein dürften. Denn vor allem die Schuss-, Pace- und Physis-Werte stechen bei all seinen Icon-Karten hervor.

Welche Icons sind neu in FIFA 21 FUT? In FIFA 21 Ultimate Team kommen, inklusive Eric Cantona, insgesamt 11 neue Icons hinzu, sodass die Gesamtzahl der Icon-Karten in FUT 21 auf ganze 100 steigt.

Das sind die neuen Icons in FUT 21

Was ist mit den Werten der neuen Icons? So langsam trudeln nach und nach die Ratings der neuen Icons ein (Stand 17. September, 19:50 Uhr). So hat EA kurz nach Cantona auch die Ratings von Philipp Lahm enthüllt.

Die Werte aller neuen Icons können wir allerdings noch nicht einsehen, es fehlen auch noch die Ratings von Bastian Schweinsteiger.

So stark ist Philipp Lahm: Philipp Lahm erhält ein interessantes Paket an Icon-Karten. Er erhält eine LV-Karte, eine ZDM-Karte und eine sehr starke RV-Karte. Hier sind tatsächlich alle Karten interessant, doch besonders die sehr starke RV-Karte dürften sich viele FUT-Spieler wünschen.

Sobald wir die Ratings aller neuen Icons kennen, aktualisieren wir unsere Icon-Übersicht:

Das sind Icons in FIFA 21 FUT: Mit den Icon-Karten kehren in FIFA Ultimate Team ehemalige Star-Fußballer zurück auf den virtuellen Rasen. Sie erhalten extrem seltene und begehrte Icon-Karten, die in jedes FUT-Team passen.

Was sagt ihr zu den neuen Icon-Karten in FIFA 21? Alle bisher offiziellen Informationen zum Spiel haben wir übrigens in unserer Übersicht zu FIFA 21 für euch zusammengefasst.