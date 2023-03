FIFA 23: FUT Birthday startet am Freitag – Alle Infos und Leaks zum Event

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Zuletzt konnten sich manche Spieler übrigens über einen plötzlichen Neuzugang in ihren Teams freuen: Da verteilte FIFA 23 versehentlich einen starken Stürmer an einige Spieler.

Das solltet ihr bei Leaks bedenken: Welche neuen Spezialkarten am Ende wirklich in FUT landen werden, kann man zurzeit nicht sagen. Die bisherigen Namen sind lediglich Leaks und keine offiziellen Informationen von EA. Gewissheit über die neuen Karten und ob wirklich Birthday-Icons kommen, werden wir vermutlich erst zum Start des Events haben.

Was können die neuen Karten? Offiziell hat sich EA noch nicht zum diesjährigen Konzept der FUT-Birthday-Karten geäußert. Doch der Ladebildschirm von FIFA 23 Ultimate Team deutet schon an, worum es gehen wird.

In FIFA 23 Ultimate Team steht mit dem FUT Birthday das nächste Event an. Wir verraten euch, welche Inhalte die Geburtstags-Promo bringen könnte und zeigen aktuelle Leaks.

