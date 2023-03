FIFA 23 überrascht Spieler mit verrücktem Stürmer für wenig Münzen: „Muss man fast machen”

Huch! Innenverteidiger Dante ist eigentlich für’s Blocken zuständig, doch nun hat FIFA 23 eine Karte veröffentlicht, mit der er Tore schießen soll.

Bundesliga-Fans werden sich sicher noch an Dante erinnern. Der Brasilianer war von 2009 bis 2016 in der Bundesliga unterwegs: erst bei Gladbach, dann beim FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

Allzu viele Tore schoss er in der Zeit nicht, dafür war er aber auch nicht in erster Linie zuständig. Dante machte sich als starker Verteidiger einen Namen. 2016 wechselte er zum französischen Erstligisten OGC Nizza, wo Dante bis heute spielt.

Auch in FIFA 23 ist Dante nun nicht gerade torgefährlich – zumindest bislang. Das könnte sich mit einer neuen, verrückten Karte aber ändern.

Was ist das für eine Karte? In Ultimate Team gibt es jetzt eine “Out of Position”-Karte für den ehemaligen Bundesliga-Verteidiger, die ihn direkt in den Sturm beordert. Sie hat stark verbesserte Werte, die auch deutlich darauf zugeschnitten sind, dass Dante offensiver agieren soll.

Dantes normale und “OOP”-Karte im Vergleich

Nur bei der Defensive ging es etwas runter, ansonsten gab es dicke, auffällige Upgrades. So ergibt sich ein wuchtiger Lengthy-Stürmer, der auch noch einen schwachen Fuß mit 5 Sternen mitbringt.

Ausgerechnet der gewohntermaßen in FIFA eher langsame Verteidiger Dante könnte nun also in bester Haaland-Manier die Defensivreihen eurer Gegner attackieren. Er gehört sonst zu den langsamsten Spielern im Spiel.

Wie kriegt man die Karte? Dante ist über eine SBC zu bekommen, die aus 2 Teilen besteht.

Ein Team mit 83er-Bewertung und mind. 1 Spieler aus Brasilien

Ein Team mit 84er-Bewertung und mind. 1 Spieler aus der französischen Ligue 1

Diese SBC ist ziemlich leicht zu lösen und sollte kaum Münzen kosten, wenn man auf einige ungenutzte Spieler aus dem Verein zurückgreifen kann. Nicht mal Chemie-Vorgaben oder Spezialkarten sind nötig.

Etwas teurer wird es nur, wenn man wirklich alle nötigen Spieler für die Challenge neu kaufen müsste. Auf futbin wird die SBC mit etwa 70.000 Münzen Gesamtwert bewertet – aber das sollte man mit SBC-Futter aus dem Verein deutlich drücken können.

Das sagen Spieler: Die Dante-Karte kommt in der Community, etwa im FIFA-Subreddit, gut an. Es handelt sich zwar nicht um eine übermäßig starke, aber doch gute und vor allem ungewöhnliche, etwas verrückte Karte.

“GG EA. Günstig, einfach zu bauen, 5 Sterne schwacher Fuß, klingt wie eine spaßige Karte” meint ein User (via reddit).

“Mit einem Hunter ist er 93-bewertet [als Stürmer], plus Lengthy, plus 5-Sterne-schwacher-Fuß, plus 92 Composure” fast ein anderer zusammen (via reddit).

“Den muss man fast machen, mit Hunter ist er ein 93er-Stürmer und Lengthy. Gottverdammt!” (via reddit).

“Was zum Teufel, was für ein Biest” (via reddit).

Auch der Preis wird gelobt. Da die Karte günstig zu bekommen ist, können sich einige Spieler vorstellen, Dante mal auf den Platz zu beordern.

Viele sehen in ihm auch einen sehr guten Mittelfeldspieler, wenn man ihn während des Spiels aus dem Sturm ins Zentrum zurückzieht. Dort könnte er mit seinen Werten glänzen.

Ist Dante auch was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten läuft in FIFA 23 das aktuelle Fantasy-FUT-Event.