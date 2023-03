FIFA 23: FUT Ballers startet morgen – Leaks & Infos zum neuen Event

In FIFA 23 startet mit FUT Ballers ein völlig neues Event. Die bisher bekannten Informationen dazu fassen wir hier zusammen.

Wann startet FUT Ballers? FUT Ballers startet am Freitag, den 16. März 2023, in Ultimate Team. Event-Start ist um 19:00 Uhr.

Die Bekanntgabe des Events kommt ein wenig überraschend. Zum einen, weil es sich um ein völlig neues Event für FIFA 23 handelt, zum anderen aber auch, weil Spieler nun eigentlich mit dem FUT Birthday gerechnet hatten. In FIFA 22 etwa lief der FUT Birthday noch im März.

Ob das traditionelle Geburtstags-Event von FUT nun abgesagt, verändert oder verschoben ist, bleibt erstmal abzuwarten. Klar ist aber: Am Freitag werden die ersten Inhalte zu “FUT Ballers” in FUT veröffentlicht.

Ein neuer Ladebildschirm ist dazu in Ultimate Team zu sehen:

Leaks & Infos zu FUT Ballers in FIFA 23 – keine Spezialkarten in Packs?

Was ist FUT Ballers? Bei FUT Ballers handelt es sich um ein völlig neues Event, dass es in den vergangenen FIFA-Ablegern bislang nicht gab. Dementsprechend lassen sich bisher nur sehr bedingt Schlüsse auf die Inhalte des Events ziehen.

Auch in Sachen Leaks gibt es bislang wenig Informationen, der Leaker “FutSheriff” hat aber bereits ein paar Details geteilt, die im Event eine Rolle spielen könnten.

Das sagt der Leak: FutSheriff, der in der Vergangenheit oft richtig mit seinen Leaks lag, berichtet, dass “FUT Ballers” offenbar ein Event wird, zu dem keine Spezialkarten in den Packs landen werden. Stattdessen soll sich das Event um Squad Building Challenges und Herausforderungen drehen – also um Karten, die man sich erspielen kann, anstatt sie aus Packs zu ziehen oder auf dem Transfermarkt zu kaufen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Zudem, so der Leaker, könne sich das Event an dem “Numbers Up”-Event aus FIFA 22 orientieren. Damals landeten Karten im Spiel, die im Verlaufe der Saison Upgrades bekamen und jeweils einen Stat der Karte auch auf 99 brachten. Auch bei den “Ballers” soll es möglich sein, dass ein Stat in Richtung 99 geht, so der Leak.

Darüber hinaus teilte der Leaker noch einige Namen, die im Event als Spezialkarte auftauchen könnten. Dazu gehören etwa Mason Mount als mögliche SBC, auch Arnaud Danjuma könne dabei sein (via Twitter).

Genauere Infos gibt es bislang aber noch nicht zum Event. Bedenkt außerdem: Bei den bisherigen Details handelt es sich um Leaks. Wie genau “FUT Ballers” am Ende also aussieht, bleibt vorerst abzuwarten, bis EA offizielle Informationen zu dem Event teilt.

Möglich ist aber, dass noch im Vorfeld weitere Hinweise im Ladebildschirm auftauchen. Diesen Weg ging FIFA zumindest bei einigen Events in der Vergangenheit. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Zuletzt lief das “Fantasy”-Event in FIFA 23. Das brachte auch eine SBC für Dante, der eine ziemlich verrückte Stürmer-Karte für FIFA 23 bekam.