Diese Token könnt ihr an unterschiedlichen Orten in FUT sammeln. Habt ihr genug zusammen, könnt ihr sie gegen spannende Belohnungen eintauschen.

Was macht die Karten besonders? Es gibt unterschiedliche Upgrades für die Spieler. Manche bekommen Extra-Sterne auf ihren schwachen Fuß, andere können sich über ein Plus bei den Skills freuen. Außerdem bekommen sie alle verbesserte Werte auf ihrer Karte.

Wann kommt Team 2? Team ist seit dem 11. März, 19:00 Uhr in FUT verfügbar. Es ersetzt damit das FUT Birthday Team 1 in den Packs.

Was ist der FUT Birthday? Dabei handelt es sich um das regelmäßige Geburtstags-Event, das in Ultimate Team veranstaltet wird. Es bringt neue Spezialkarten – sowohl als Team, das ihr aus Packs ziehen könnt, als auch in Aufgaben und SBCs.

In FIFA 22 ist das FUT Birthday Team 2 ab sofort verfügbar. Was dabei ist, zeigen wir euch hier.

