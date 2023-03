FIFA 23: Jahresrückblick-Spielerwahl bringt Chance auf Top-Karten – Lohnt sich die SBC?

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Zuletzt konnten sich manche Spieler übrigens über einen plötzlichen Neuzugang in ihren Teams freuen: Da verteilte FIFA 23 versehentlich einen starken Stürmer an einige Spieler.

Was sagt ihr? Habt ihr die SBC schon abgeschlossen und eine starke Karte erhalten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Lohnt sich die Jahresrückblick-Spielerwahl? Wie bei so vielen Spielerwahl-SBCs in FIFA 23 ist es auch bei dieser SBC ein Glücksspiel und ihr solltet nicht davon ausgehen die besten Karten wie Mbappé, Mané oder Ramos zu kriegen.

